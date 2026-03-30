Undersköterskor till Akutpoolen, Örnsköldsvik
Region Västernorrland / Undersköterskejobb / Örnsköldsvik Visa alla undersköterskejobb i Örnsköldsvik
2026-03-30
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Västernorrland i Örnsköldsvik
, Nordmaling
, Kramfors
, Sollefteå
, Härnösand
eller i hela Sverige
Vi är en kraft som binder ihop, håller samman och utvecklar länet. Inom Region Västernorrland är vi alla en del av något större.
Vill du arbeta i en verksamhet där patientsäkerhet, kompetensutveckling och arbetsmiljö står i fokus? Välkommen till oss!
I akutpoolen arbetar undersköterskor på våra tre olika medicinavdelningar inom Närsjukvårdsområde Norr; MAVA/hjärtavdelning, Njur/hematologiavdelning samt Stroke/rehabiliteringsavdelning. Arbetet är varierat då du arbetar på tre avdelningar med tre olika inriktningar. Som undersköterska i akutpoolen blir du blir bokad för att täcka frånvaro på respektive enhet. I akutpoolen är det 12 anställda som alla arbetar på alla enheter, men har en hemavdelning och är man inte bokad en dag är det hemavdelningen man arbetar på. I jobbet ingår att utföra sedvanliga undersköterskeuppgifter samt att sitta vak för patienter. Du arbetar i team med bland annat sjuksköterskor, läkare, fysioterapeuter och arbetsterapeuter.
Vid anställning i akutpoolen så inskolas du 4 veckor innan du börjar arbeta självständigt. Vi har önskeschema med perioder om ca 12 veckor per period vilket ger en möjlighet att välja hur du vill arbeta till en viss utsträckning. Arbetstiden är förlagd dag, kväll och helg. Möjlighet finns att jobba natt. Vi arbetar ständigt med att förbättra och utveckla vår verksamhet och patientsäkerhet, kompetensutveckling och arbetsmiljö är några av de frågor vi värdesätter högt.
Vi söker nu fyra undersköterskor till Akutpoolen. Ena tjänsten avser en tillsvidareanställning på heltid. De andra tre avser vikariat på heltid till och med 2027-05-31. Tillträde sker enligt överenskommelse.
Sedvanliga omvårdnadsuppgifter för undersköterska på våra tre avdelningar så som:
Basal omvårdnad
Kontroll av vitala parametrar
Venprovtagning
KAD sättning
Såromläggning
Kvalifikationer
Vi söker dig som
Är utbildad undersköterska
Har goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Det är meriterande om du
Har arbetslivserfarenhet av medicinsk akutsjukvård
Har arbetat som undersköterska på flertalet avdelningar inom Örnsköldsviks sjukhus
För att lyckas i rollen tror vi att du har dessa personliga egenskaper
Samarbetsförmåga
Flexibel
Självgående
Strukturerad
Stor vikt kommer läggas på personlig lämplighet
Region Västernorrland
Med cirka 7000 medarbetare och över 200 yrken ansvarar vi på Region Västernorrland för flera av de verksamheter som är allra viktigast för invånarnas möjlighet att delta i samhället. Här gör din kunskap och ditt engagemang skillnad inom allt från hälso- och sjukvård till kultur, miljö och hållbarhet. Bli en del av ett lag där alla behövs. Tillsammans för ett växande Västernorrland.
Regionen arbetar sedan många år med att skapa förutsättningar för att bidra till friska och hälsosamma medarbetare. Att du mår bra och trivs är viktigt för oss. En av våra många förmåner är att vi erbjuder 5000 kronor per år i friskvårdsbidrag. Läs mer om Region Västernorrland, våra förmåner och hur det är att jobba tillsammans med oss: Region Västernorrland - Att jobba i Region Västernorrland (rvn.se).
Inom Region Västernorrland är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass och säkerhetsprövning kan därför komma att ske. Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller andra säljare av rekryteringstjänster.
Urval och intervjuer sker löpande. Varmt välkommen med din ansökan!
Månadslön. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "40:2026:048". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västernorrland
(org.nr 232100-0206) Arbetsplats
Region Västernorrland Kontakt
Rekryterande chef
Gabriella Aalto +4666087962 Jobbnummer
9825864