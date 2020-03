Undersköterskor Örslösa Hemvård/Äldreboende - Lidköpings Kommun - Apotekarjobb i Lidköping

Lidköpings Kommun / Apotekarjobb / Lidköping2020-03-10Vård & Omsorg arbetar i team med olika professioner med att ge samordnat stöd och service till äldre och personer med funktionsnedsättning i Lidköping.Vi arbetar aktivt med vår värdegrund. Den enskilde ska vara delaktig och ha inflytande över den hjälp han eller hon får. Vi har ett helhetsperspektiv i vårt arbete och utgår ifrån den enskildes resurser och förmågor.Hos oss arbetar cirka 1500 tillsvidareanställda medarbetare, samt under året mellan 300-600 visstidsanställda medarbetare.2020-03-10Örslösa Hemvård/Äldreboende tillhör Äldreomsorg Nya staden.Här finns även vår mötesplats som är en träffpunkt för landsortens äldre. Hos oss arbetar du och ingår i ett team bestående av omvårdnadspersonal, distriktsköterska, arbetsterapeut, sjukgymnast och enhetschef. Tillsammans ser vi till att våra vårdtagare får bästa möjliga vård och omsorg.Nu söker vi medarbetare som vill arbeta tillsammans med oss och som delar vår värdegrund.Du kommer att arbeta med att ge stöd, service och omvårdnad anpassat utifrån brukarens behov med målet att brukaren ska kunna bo i sitt hem så länge hen själv önskar. Det kan handla om socialt stöd, sysslor i hemmet, hjälp med hygien, ge mediciner eller andra delegerade arbetsuppgifter såsom provtagningar och promenader.Hur din arbetsdag ser ut styrs av brukarnas behov och önskemål och du arbetar utifrån ett aktiverande förhållningssätt. Vi är till för dem och tillsammans med övriga teamet planerar och ansvarar du för ditt arbete via genomförandeplaner.I din roll som kontaktman för en eller flera brukare är du den som bygger upp en trygg och hållbar relation mellan kollegor, dina brukare och anhöriga. I kontaktmannaskapet ansvarar du för att genomförandeplaner upprättas, följs upp och revideras. I ditt arbete ingår löpande dokumentation.Det är naturligt för dig att arbeta självständigt men även att samarbeta aktivt i team. Varje hemvårdsenhet består av team med olika yrkeskategorier. Alla i teamet samverkar utifrån sin kompetens och helhetssyn runt brukaren. Ett sammanhållet nära stöd skapar trygghet för brukaren. Snabba omställningar och anpassningar i stödet sker efter behov.För tjänsterna söker vi dig som har slutförd och godkänd vård och omsorgsutbildning. För anställning krävs att du bifogar betyg i din ansökan som styrker din behörighet som undersköterska tillsammans med betyg i Svenska 1 eller motsvarande på gymnasial nivå. Vård- och omsorgscollege diplom är meriterande.Dokumentationsarbetet är en viktig del i arbetet, varför det är en fördel om du har erfarenhet av att dokumentera. För att undvika missförstånd behöver du kunna uttrycka dig obehindrat på svenska i tal och skrift. Du behöver också känna dig bekväm med att använda datorn som arbetsredskap.För oss är det viktigt hur du är som person. För att trivas och göra ett bra jobb behöver du vara självständig, kunna ta eget ansvar men samtidigt vara en lagspelare med förmåga att samarbeta och ställa upp för andra. Positivt förhållningssätt, känsla för service samt respekt och omtanke i alla relationer kännetecknar dig som söker.Jobb inom vård och omsorg passar dig som kan arbeta oregelbundna arbetstider och vill utföra ett arbete som är värdefullt för människor som behöver stöd i sin vardag. Transporter mellan vårdtagare görs med bil. Det krävs därför att du har körkort. Du behöver känna dig bekväm med att köra bil på landsbygd oberoende väglag och årstid.Örslösa Hemvård/Äldreboende finns lokaliserad utanför centrala Lidköping förutsätter vi att du kan ta dig till och från jobbet på egen hand då bussförbindelserna är begränsade.För att kunna möta våra kunders behov så ser vi att du är flexibel och kan arbeta inom flera personalgrupper då vi samplanerar mellan boendets avdelningar, hemvård samt emot våra mötesplatser.Då det är ett fysiskt krävande arbete så ser vi att du har god hälsa.Vi söker undersköterskor till tillsvidareanställning med tillträde snarast. Urval, intervjuer och referenstagning sker löpande under rekryteringsperioden.Välkommen med din ansökan redan idag! Lidköping - en välkomnande och hållbar kommun.Lidköpings kommun har cirka 40 000 invånare och ett vackert läge vid Vänerns södra strand. Närheten till vattnet, Kållandsö med Läckö slott och berget Kinnekulle innebär tillgång till natur- och fritidsupplevelser utöver det vanliga. Lidköpings kommun satsar på framtiden. Här finns utrymme och vilja till förändring. En god livsmiljö, närhet och samverkan ger oss möjligheterna. Sista dag att ansöka är 2020-03-31