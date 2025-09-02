Undersköterska- Hemtjänst
Adonis Omsorg AB / Undersköterskejobb / Stockholm Visa alla undersköterskejobb i Stockholm
2025-09-02
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adonis Omsorg AB i Stockholm
Undersköterska till hemtjänst - Kvällspass
Vill du göra skillnad i äldres liv och samtidigt vara en viktig del av ett familjedrivet företag? Adonis Omsorg söker nu en engagerad undersköterska som kan bidra med struktur, planering och värme i vår verksamhet.
Hos oss får du arbeta i en varm och inkluderande arbetsmiljö där vi tillsammans strävar efter att vara Stockholms mest pålitliga val inom hemtjänst.
Tjänsten är tillsvidare
Dina arbetsuppgifter
Stödja äldre med personlig omsorg såsom hygien, påklädning och förflyttning.
Utföra servicetjänster som städning, tvätt och inköp.
Följa genomförandeplaner och anpassa insatser efter kundens behov.
Vara en trygg kontakt för kunder och deras anhöriga.
Samarbeta med kollegor, samordnare och sjukvårdspersonal.
Vi söker dig som är
Undersköterska med erfarenhet av hemtjänst.
Självgående och ansvarstagande, med en hög arbetsmoral.
En 'team player' som bidrar med glädje och energi till sina arbetskamrater.
Lyhörd och empatisk, med en vilja att förstå och möta kundernas behov.'
Meriterande
Flera års erfarenhet
B-körkort
Vad vi erbjuder
En viktig roll i ett familjedrivet företag där dina insatser gör skillnad. Möjligheter till personlig utveckling och utbildningar inom omsorg och administration. En arbetsmiljö präglad av värme, samarbete och engagemang.
Vi ser fram emot att höra från dig och välkomnar dig till ett företag där empati, ansvar och trygghet genomsyrar allt vi gör.
Ansökan
Är du redo att bli en del av Adonis Omsorgs familj? Mejla ditt CV till mail@adonisomsorgab.se
Vi intervjuar löpande så vänta inte med att ansöka.
Om anställningen:
Arbetet anser kväll pass
Fast månadslön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-21
E-post: mail@adonisomsorgab.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Adonis Omsorg AB
(org.nr 556851-9671), http://adonisomsorg.se
Erik Dahlbergsgatan 29 (visa karta
)
115 32 STOCKHOLM Jobbnummer
9487472