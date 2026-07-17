Undersköterska, vikariat, till Vuxenpsykiatrin Helsingborg
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Undersköterskejobb / Kristianstad Visa alla undersköterskejobb i Kristianstad
2026-07-17
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Vill du vara en del av ett engagerat team inom vuxenpsykiatrin? Nu söker vi en undersköterska till ett vikariat i Helsingborg. Här får du arbeta i en stimulerande miljö tillsammans med kompetenta kollegor där samarbete, delaktighet och ett personcentrerat förhållningssätt genomsyrar det dagliga arbetet.
Verksamhetsområde vuxenpsykiatri Helsingborg har mottagningar och team förlagda i Helsingborg, Landskrona och Ängelholm och all heldygnsvård finns i Helsingborg. Vi bedriver specialistpsykiatrisk vård och behandling av patienter med svåra psykiska problem. Upptagningsområdet består av tio kommuner i nordvästra Skåne som vi genom samverkansmöten och vårdplaneringar har ett gott samarbete med. Våra patienter har ofta en komplex sjukdomsbild med såväl somatisk som psykiatrisk samsjuklighet. Hos oss ges du chansen att följa dina patienter på vägen till tillfrisknande tillsammans med våra kompetenta team.
Avdelning 56 är en allmänpsykiatrisk akutvårdsavdelning för heldygnsvård samt en utbildnings- och utvecklingsavdelning, riktad till patienter över 18 år. Hos oss vårdas patienter med tillstånd och sjukdomar inom hela det psykiatriska diagnosspektret. Vi har även ett särskilt uppdrag för specialiserad ätstörningsvård. Vi arbetar i vårdlag, vilket innebär att du alltid har en erfaren kollega i ditt team. Vi arbetar även med Safeward, en modell för att skapa en trygg vårdmiljö.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-17Arbetsuppgifter
Som undersköterska medverkar du i den psykiatriska omvårdnaden av våra patienter. Arbetsuppgifterna är varierade och inkluderar bland annat deltagande i bedömning och behandling av patienter, stödsamtal, gruppverksamhet, planering och dokumentation. Arbetet sker tvärprofessionellt i nära samarbete med kollegor från andra professioner och är både omväxlande och utvecklande. Hos oss utgör alla en viktig del av patienternas vård och bidrar med sin unika kompetens.
För att du ska komma in i rollen på ett så bra sätt som möjligt erbjuder vi en introduktion anpassad utifrån din kompetens och dina erfarenheter.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och uppfyller Socialstyrelsens krav om skyddad yrkestitel oavsett om du läst enligt tidigare eller nuvarande programstruktur. Då arbetet till stor del innefattar kommunikation och dokumentation är goda språkkunskaper i svenska, i såväl tal som skrift, ett krav. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta inom psykiatri eller av att arbeta med patienter med psykisk ohälsa. Därutöver är goda datorkunskaper och grundläggande kunskaper i vårt journalsystem Melior fördelaktigt.
Du har ett genuint intresse för den psykiatriska omvårdnaden och du sätter alltid patienten i fokus. Vi tror att du som person är trygg och stabil, det är viktigt att du kan behålla lugnet och har ett lågaffektivt bemötande i stressiga situationer. Med hög service- och ansvarskänsla samt god samarbetsförmåga bemöter du ödmjukt den situation patienten och de anhöriga står inför. Du trivs med att handleda studenter och känner dig trygg i den rollen. Du har god prioriteringsförmåga och du bidrar också till en bra arbetsmiljö. Vi är måna om att hitta rätt personer och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.
Som en del av den lämplighetsprövning, inför beslut att erbjuda arbete, kan det komma att göras en kontroll ur misstanke- och belastningsregistret. Läs mer här om när en kontroll kan bli aktuell: https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/att-jobba-i-region-skane/villkor-och-formaner/#418025
I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag!
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten avser ett graviditetsvikariat på sex månader med tillträde den 1 september. Möjlighet till förlängning kan finnas.
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Du behöver visa upp ett bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Om du ej fått ditt bevis om skyddad yrkestitel ska betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning bifogas. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023, och saknar bevis, bifoga ditt tjänstgöringsintyg samt dina betyg (ej enbart diplom) från din undersköterskeutbildning. Har du inte beviset kan du komma att bli anställd som omvårdnadsassistent på visstid, i väntan på beviset. Läkar- och sjuksköterskestuderande anställs med titeln omvårdnadsassistent.
På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och vilka övergångsregler som gäller: https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336759". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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252 21 HELSINGBORG Arbetsplats
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
Suzan Lidsten, Enhetschef Suzan.Lidsten@skane.se 042-406 12 69 Jobbnummer
10005518