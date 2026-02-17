Undersköterska vikariat 75% sökes dag, kvällar och helg
2026-02-17
Är du en engagerad undersköterska som sätter de boendes behov i fokus? Vill du arbeta i en miljö präglad av värme, gemenskap och spännande kultur? Då kan det vara dig vi söker!Publiceringsdatum2026-02-17Om tjänsten
Vi söker nu en undersköterska för ett vikariat på 75 % med start 1 april till 31 oktober, med goda möjligheter till förlängning. Arbetstiderna innefattar dag, kväll samt varannan helg.
Varför jobba hos oss?
Judiska Hemmet drivs av en icke vinstdrivande ideell förening. Vi har 76 lägenheter med inriktning på både somatik och demens. Här får du inte bara ett meningsfullt arbete, utan även:
Kultur & Traditioner: En unik möjlighet att lära känna den judiska kulturen, då vi följer judiska traditioner och tillämpar kosher mathållning.
Förmåner: Vi erbjuder subventionerade måltider och ett generöst friskvårdsbidrag på 3 300 kr/år.
Närhet: Vi finns i Hammarbyhöjden, endast ca 10 minuters restid från Stockholms central.
Vem är du?
Vi söker dig som brinner för äldreomsorg och som alltid sätter individens önskemål i centrum. Vi lägger stor vikt vid din personlighet och söker dig som är:
Ansvarsfull och initiativrik: Du ser vad som behöver göras och agerar därefter.
Lyhörd: Du har ett gott bemötande och en god samarbetsförmåga.
Kommunikativ: Du behärskar svenska språket väl i både tal och skrift.Kvalifikationer
Utbildad undersköterska.
Minst 1-2 års yrkeserfarenhet inom vård och omsorg är önskvärt.
Låter det här som din nästa utmaning?
Välkommen med din ansökan! Vi arbetar med löpande urval, så vänta inte med att skicka in ditt CV.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av jobbannonser. Den som söker ska ha undersköterska utbildning och gärna erfarenhet från äldrevård. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19
Via mail
E-post: edita.milasevicius@fjsh.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fören Judiska Hemmet
121 48 JOHANNESHOV Arbetsplats
Judiska Hemmet Kontakt
Enhetschef
Edita Milasevicius edita.milasevicius@fjsh.se 0706687235 Jobbnummer
9748423