Undersköterska, vikariat
2025-11-04
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.Publiceringsdatum2025-11-04Om företaget
Närhälsan Krokslätt vårdcentral ligger i Mölndal, på gränsen till Göteborg.
Vi är just nu 35 medarbetare som ansvarar för runt 9 600 listade patienter. Alla medarbetare har hög kompetens, stort engagemang och värnar om tvärprofessionellt samarbete för patienternas och verksamhetens bästa. Vi erbjuder våra patienter ett heltäckande vårdutbud med läkarmottagning, sjuksköterske- och distriktssköterskemottagningar, mottagning för Ungas Psykiska Hälsa och lättakut. Vi har även ett eget laboratorium som bemannas av undersköterskor. Vårt psykosociala team arbetar med både individ- och gruppbehandlingar.
Hela vårdcentralen jobbar tillsammans för att möta våra patienters behov med hög medicinsk kvalitet och ett gott bemötande. I samma byggnad som vårdcentralen finns Ungdomsmottagning, BUP, Folktandvård och Mödravårdscentral.
Som anställd inom Närhälsan erbjuds du olika former av utvecklingsmöjligheter exempelvis genom internutbildningar och mentorskapsprogram. På arbetsplatsen arbetar vi aktivt med utvecklingsarbete för att ständigt förbättra arbetssätt och på bästa sätt möta våra patienters behov. Läs gärna mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder i Närhälsan: Länk till vår hemsida
Om arbetet
Dina arbetsuppgifter på vårdcentralen är varierande där patienten står i fokus. Arbetet består bland annat av självständigt arbete i laboratoriet med provtagning och kontroller, att assistera läkare vid sårskador och enklare operationer samt utföra vanligt förekommande undersökningar, så som blodtrycksmätning och EKG-undersökning. Även arbetsområden som såromläggningar, suturtagning och att ansvara för egen mottagning kan komma att ingå.
Du kommer arbeta såväl självständigt som i team med övriga personalkategorier på vårdcentralen. Förrådsbeställning och iordningställande av undersökningsrum ingår i det dagliga arbetet. Vi arbetar i journalsystemet Asynja Visph. Att utbilda framtidens kollegor är en viktig och givande del av vårt uppdrag, därför ingår även handledning av studenter som del i din roll på vårdcentralen.
Om dig
Du har dokumenterad utbildning till undersköterska.
Du har tidigare erfarenhet av arbete på vårdcentral samt venös provtagning.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete med såromläggning, suturtagning, blodtrycksmätning och att driva egen undersköterskemottagning.
Handledarutbildning är önskvärt.
I arbetet möter du många patienter därför är det viktigt att du är tillmötesgående, lyhörd och har en vilja att hjälpa andra. Vi tror också att du trivs med teamarbete och har en naturlig förmåga att samarbeta med kollegor och övriga kontakter i ditt arbete. Arbetsbelastningen är varierande och stundvis hög, det är därför viktigt att du har en god förmåga att prioritera bland dina arbetsuppgifter samt vara flexibel.
Ett professionellt arbetssätt och ett gott bemötande gentemot kunder, patienter och kollegor är en självklarhet för dig. Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden: Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.Övrig information
Tjänsten avser ett vikariat på 6 månader med möjlighet till förlängning.
Intervjuer på vårdcentralen sker löpande under ansökningstiden.
Den 1 juli 2023 blev undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du behöver ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor - där framgår också vilka övergångsregler som gäller: Information om skyddad yrkestitel för undersköterskor
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
