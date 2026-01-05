Undersköterska/Vårdare till Anundsjö
2026-01-05
, Nordmaling
, Kramfors
, Bjurholm
, Sollefteå
Jobba med hjärtat - vi söker vårdare/undersköterskor till Hemtjänsten Anundsjö!
Vill du arbeta i en fantastisk miljö och göra skillnad varje dag? Hos oss får du arbeta i hjärtat av Höga Kusten med storslagen natur, vackra vyer och närhet till både skog och sjö - perfekt för dig som uppskattar frisk luft och ett aktivt liv utanför jobbet!
Varför välja oss?
• Du får påverka vilka helger du arbetar - vi tror på balans i livet.
• Du blir en del av en rolig och stöttande arbetsgrupp där vi hjälper varandra och har nära till skratt.
• Du gör skillnad varje dag för våra äldre - ett arbete som verkligen betyder något.
I ordinärt boende arbetar vi för att ge människor vi är till för rätt utförda insatser utifrån deras behov, med respekt och gott bemötande - för att skapa trygghet och livskvalitet.Publiceringsdatum2026-01-05Dina arbetsuppgifter
Personlig omvårdnad och stöd i hushållssysslor, hantering av läkemedel och såromläggningar. Du jobbar även med dokumentation och kontaktmannaskap.
Tillsammans med våra brukar utför du sociala och fysiska aktiviteter. Vi arbetar teambaserat med flera yrkesgrupper för att skapa en god livskvalitet för våra brukare.
Vi använder moderna digitala hjälpmedel som trygghetskameror, trygghetslarm, läkemedelsgivare, e-handel samt vårt system för nycklar och dokumentation - LifeCare.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska eller har annan relevant utbildning/erfarenhet. Vi ser gärna att du har vidareutbildning inom äldre/demens eller psykiatri.
Som person är du flexibel, lyhörd och tycker om att arbeta med människor.
Giltigt körkort med behörighet B är ett krav, tillgång till egen bil är meriterande.
Vi erbjuder:
• Friskvårdsbidrag på 3000 kr/år och friskvårdstimme
• Utbildningar via vårt system Grade - vi satsar på din utveckling
• Kollektivavtal och trygga villkor
• Möjlighet att påverka vilka helger du arbetar - genom att vara delaktig i schemaläggning kan du påverka vilka helger du arbetar.
• Ett arbete i en av Sveriges vackraste miljöer - perfekt för dig som gillar natur och friluftsliv!
Bifoga CV och personligt brev med din ansökan. Urval och intervjuer sker löpande.
I välfärdsförvaltningen arbetar cirka 2500 medarbetare. Förvaltningen styrs av Välfärdsnämnden med utgångspunkt i förvaltningens verksamhetsidé - "Tillsammans underlättar vi människors möjlighet att leva ett meningsfullt liv" - arbetar vi för att uppnå kommunens vision: Vi bygger bäst tillsammans.
Vi ser gärna språkkunskaper i finska och/eller någon av de samiska varieteterna då Örnsköldsviks kommun ingår i både finskt och samiskt förvaltningsområde.
I vår kommun är ett antal tjänster placerade i säkerhetsklass så säkerhetsprövning kan komma att ske. Dessa tjänster kräver svenskt medborgarskap.
I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Ersättning
Fast timlön/månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/679". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örnsköldsviks Kommun
(org.nr 212000-2445) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Välfärdsförvaltningen Kontakt
Jenny Markusson, enhetschef 0660-265263 Jobbnummer
9668567