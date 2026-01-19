Undersköterska Toftaängen, natt
I Svedala är du med och bygger en attraktiv kommun där ett hållbart arbetsliv, ett gott bemötande, en stor portion öppenhet, engagemang och mod guidar oss i våra uppdrag. Med höga ambitioner och verksamheter i framkant verkar kommunen för visionen - En attraktiv kommun med möjligheter för hela livet. Svedala är en omtyckt familjekommun dit många vill flytta och det finns goda pendlingsmöjligheter med kollektivtrafiken. Vård och omsorg i Svedala kommun kännetecknas av en kvalitativ verksamhet med duktiga medarbetare som vill göra skillnad.
Uppdrag
Toftaängen är ett särskilt boende med 49 platser med en korttidsverksamhet fördelat på fem avdelningar.
Vi erbjuder dig som undersköterska på Toftaängen ett omväxlande och spännande arbete. Du är den som arbetar närmast brukaren och din huvudsakliga fokus är att ge personcentrerad omvårdnad till brukaren och stöd till dennes anhöriga. Ett bra bemötande gentemot alla i vår verksamhet ska vara av högsta prioritet. Förutom lättare sjukvårdsuppgifter ingår även serviceuppgifter såsom städ och tvätt.
Du kommer att tillhöra en engagerad arbetsgrupp där du är viktig för gruppens och verksamhetens utveckling. Som undersköterska har du ett samarbete med sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut, ett arbete som präglas av ett rehabiliterande förhållningssätt. Inom Svedala kommun är kompetensutveckling viktigt och utifrån behov erbjuds du fortbildning.
Kompetens
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Erfarenhet från arbetet inom särskilt boende och nattarbete är meriterande. Du har god datorvana och goda kunskaper i det svenska språket, då yrkets ansvarsområde kräver dokumentation. Har du tidigare erfarenhet av Lifecare, BPSD och senior alert ser vi det som en fördel.
För att lyckas i denna roll ska du ha genuint intresse för människor och stor känsla för god omsorg. Du är ansvarsfull och har lätt för att arbeta självständigt och samtidigt ha ett gott samarbete med kollegor, brukare, anhöriga och chefer. Vi ser gärna att du kommer med nya tankar och idéer till vår verksamhet.
Skicka gärna in din ansökan snarast då vi tillämpar fortlöpande rekrytering. Publiceringsdatum2026-01-19Arbetstid och varaktighet
Heltidsanställning med möjlighet till deltidstjänstgöring.
Tillträde enligt överenskommelse.
Nattjänstgöring.
Tjänsten innefattar helgarbete.Ersättning
Individuell lönesättning tillämpas.Övrig information
Hos oss har du tillgång till förmåner enligt vårt kollektivavtal Allmänna bestämmelser, t ex förmånlig pension och försäkring, extra semesterdagar och föräldrapenningtillägg. Dessutom har du som medarbetare i Svedala kommun tillgång till 3000 kr i friskvårdsersättning, förmånscykel och semesterväxling. Förmåner som erbjuds kan du läsa om här.
Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår begär vi utdrag ur belastningsregistret. Detta görs som ett sista steg i rekryteringsprocessen.
