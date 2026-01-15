Undersköterska till Solåsen
2026-01-15
Vill du vara med och skapa en meningsfull vardag för äldre? Då kan du bli vår nya kollega! Solåsen ligger i Hållsta, cirka en mil söder om centrala Eskilstuna. Boendet har 24 lägenheter fördelade på tre plan, med hiss. Här finns också tre mysiga uteplatser att använda. Ett vård- och omsorgsboende är ett boende för personer som behöver omsorg dygnet runt.
Under våren flyttar vi till Skogstorps vård- och omsorgsboende som är ett helt nytt boende. Boendet kommer bestå av tre plan där 48 lägenheter på de övre planen har inriktning vård- och omsorgsboende och 14 lägenheter på markplan finns för växelvård och tillhörande dagverksamhet.Publiceringsdatum2026-01-15Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att ge personcentrerad omvårdnad och stöd till brukarna i deras dagliga livssituation enligt biståndsbeslut. I rollen har du delegering, arbetar med dokumentation och upprättar genomförandeplaner. Att städa gemensamma utrymmen för att hålla de trivsamma ingår också i arbetsuppgifterna.
Vi arbetar utifrån ett personcentrerat arbetssätt där brukaren sätts i fokus och dennes förmågor och resurser tas tillvara. Utförande av våra insatser planeras tillsammans med brukaren, vi försöker alltid ta hänsyn till önskemål. Vi är angelägna om att vara lyhörda och respektera personlig integritet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har ett B-körkort eller bor i närområdet (kollektivtrafiken matchar inte alltid våra arbetstider). Du har erfarenhet av dokumentation i Viva eller i ett liknande system. Du behöver också vara öppen för delegering.Det är meriterande om du har erfarenhet av äldreomsorg.
Vi söker dig som är en inkännande person som har lätt för att knyta nya kontakter och att du kan anpassa dig utifrån olika brukares behov. Du arbetar utifrån ett rehabiliterande synsätt och känner dig trygg i rollen som undersköterska. Det är viktigt att du är lyhörd och respekterar personlig integritet. Du har ett positivt synsätt och en förmåga att se helheten. Du är nyfiken och vill vara med och utveckla verksamheten. Vi ser gärna att du har en god samarbetsförmåga med bra servicekänsla i relationen till kollegor, brukare och anhöriga.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan eftersom den ligger till grund för vårt urval.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-29
Detta är ett heltidsjobb.
Eskilstuna kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen
Linnéa Hermansson linnea.hermansson@eskilstuna.se
