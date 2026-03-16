Undersköterska till röntgen i Hudiksvall
Region Gävleborg, VO Bild och funktionsmedicin / Undersköterskejobb / Hudiksvall
2026-03-16
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gävleborg, VO Bild och funktionsmedicin i Hudiksvall
, Söderhamn
, Bollnäs
, Gävle
eller i hela Sverige
Röntgenavdelningen ingår i verksamhetsområdet bild- och funktionsmedicin och vi arbetar med diagnostisk radiologi i ändamålsenliga lokaler med modern utrustning. Här utförs konventionella röntgenundersökningar som skelett och lungor, snittdiagnostik med två datortomografier och två magnetkameror, genomlysning/intervention och ultraljudsundersökningar. Till röntgen kommer alla människor gammal som ung. Under ett dygn passerar ungefär 150-200 personer som genomgår någon form av diagnostisk undersökning. På ett år utför vi cirka 45 000 olika undersökningar varav cirka 50 procent är akuta undersökningar.Publiceringsdatum2026-03-16Arbetsuppgifter
Som undersköterska på röntgen arbetar du med många olika arbetsuppgifter inom diagnostisk radiologi. I tjänsten kan kvällar, nätter och helger komma att ingå om verksamheten så kräver. På kväll/natt/helg arbetar en undersköterska och en röntgensjuksköterska som tillsammans ansvarar för driften på avdelningen.
Som undersköterska hos oss kommer du bland annat att
• assistera läkare och röntgensjuksköterskor vid olika undersökningar
• ansvara för den dagliga driften på ultraljud tillsammans med läkare
• efter en viss tid i tjänsten lära dig tidbokning och callcenter (teleQ).
Vi erbjuder dig ett spännande och utvecklande arbete i samarbetet med engagerade kollegor och med patienten i fokus ger vi en effektiv vård med kunskap, kvalitet och känsla.
Hos oss får du
• personligt anpassad introduktion
• arbeta i trygg arbetsgrupp där det alltid finns någon att rådfråga.
Läs mer om våra förmåner: https://www.regiongavleborg.se/jobb-och-utbildning/jobba-i-region-gavleborg/dina-formaner/Kvalifikationer
Vi söker dig som är flexibel och har ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Du ser möjligheter i förändringar och kan ändra dina prioriteringar när det behövs. Du har en god samarbetsförmåga och vill gärna vara till hjälp för andra. Du har även förmåga att se helheten och löser självständigt problem som uppstår. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper så som engagemang, samarbetsförmåga, flexibilitet och att du är en god kommunikatör. Du ska vara kvalitetsmedveten samt ha förmåga att arbeta självständigt såväl som i grupp.
I rollen som undersköterska ska du
• vara utbildad undersköterska - Bifoga intyg i din ansökan
• ha en mycket god datorvana.
För den här tjänsten är det meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete inom röntgen.
Utvärdering av ansökningar görs löpande.
Information om titeln undersköterska
Den 1 juli 2023 blev undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att man kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Du kan ansöka om beviset hos Socialstyrelsen. Har du inget bevis kan du fortsätta att arbeta inom vård och omsorg, men med en annan titel än undersköterska. I Region Gävleborg innebär det att titeln i ditt anställningsavtal kommer att vara omvårdnadsassistent tills att ditt bevis lämnas in.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
Information till rekryteringskonsulter och annonssäljare:
Vi har redan beslutat var vi vill synas med våra platsannonser samt vilket stöd vi vill ha i rekryteringen. Vi kommer inte att köpa annonsplats eller tjänster för pågående rekrytering och ber er därför att inte kontakta oss med sådana erbjudanden. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS 2026/771". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gävleborg
(org.nr 232100-0198) Arbetsplats
Region Gävleborg, VO Bild och funktionsmedicin Kontakt
Iris Heinonen, vårdenhetschef iris.heinonen@regiongavleborg.se 073-093 07 87 Jobbnummer
9798283