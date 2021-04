Undersköterska till ögonavdelning - sommar 2021 - Region Uppsala - Undersköterskejobb i Uppsala

Region Uppsala / Undersköterskejobb / Uppsala2021-04-07Verksamhetsområde ögonsjukdomarMed 8 600 anställda, ca 800 vårdplatser och omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen som länssjukhus är Akademiska leverantör av högspecialiserad vård och betjänar två miljoner människor i Mellansverige.Här på Akademiska sjukhuset tror vi att ärlighet varar längst. Så svart på vitt: Vi vet att tempot är högt och att vi är i behov av fler kollegor. De tjänster som vi erbjuder kräver mycket, men vi som arbetar här vet att jobbet också ger så mycket tillbaka. På Akademiska sjukhuset har du nära till specialistkunskap, forskning, utbildning och engagerade kollegor. Vi arbetar kontinuerligt med förbättring och utveckling, och strävar efter att vara en hälsofrämjande arbetsplats med gott ledarskap och flexibla arbetssätt.Vår verksamhetAvdelning 85F3 är en kirurgisk enhet med 6 slutenvårdsplatser, här vårdas även ett mindre antal patienter med medicinska ögonsjukdomar. På Ögonavdelningen kan arbetstempot i veckorna variera mycket, vi har relativt korta vårdtider på våra inneliggande patienter och höga patientflöden då många operationer idag görs som dagkirurgi. Du som söker hit ska därför trivas med ett arbetstempo med tidvis snabba omställningar.2021-04-07Vi söker dig som undersköterska. Du har ett flexibelt och nyfiket förhållningssätt, god samarbetsförmågaVi erbjuderTjänstgöring måndag till fredag, dag, kväll och natt, timavlönad anställning med start juni till september.Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här ( https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/). Vill du veta mer?Avdelningschef Soudabeh Noroozi 018-611 5107Fackliga representanter Kommunal nås via växeln 018-611 00 00Vill du jobba med oss?Välkommen med din ansökan via länken nedan. Vi intervjuar fortlöpande så skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt.Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.Varaktighet, arbetstidTidsbegränsad, 100%, Tillträde enl ök till enl ök -Sista dag att ansöka är 2021-04-28REGION UPPSALA5675925