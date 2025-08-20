Undersköterska till Norby hemvård
2025-08-20
Välkommen till vård- och omsorgsförvaltningen. Vi arbetar med stöd och vård till äldre och till personer med funktionsnedsättning. Målet är att de ska kunna leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.
Vård- och omsorgsförvaltningen är en av Sveriges största arbetsgivare inom kommunal vård och omsorg. Här arbetar cirka 7 500 medarbetare utifrån vår värdegrund - göra skillnad, arbeta tillsammans och välkomna nyskapande. Hos oss finns stora möjligheter att ta eget ansvar, utvecklas och bidra med sin kompetens. Vi strävar mot en organisationskultur med en tilltro till varandra och en stolthet över verksamheten.
Inom vård- och omsorgsförvaltningen har vi heltid som norm. Det innebär att alla tillsvidareanställda medarbetare i grunden har en heltidsanställning. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst. Undantagna från heltid som norm är personliga assistenter.
Vill du vara en del av ett engagerat team som gör skillnad i människors vardag? Norby hemtjänst växer och befinner sig i en spännande förändringsfas där vi utvecklar framtidens omsorg. Vi söker nu flera erfarna undersköterskor som vill vara med och ta initiativ till att driva förändring i vardagen tillsammans med engagerade kollegor. Välkommen till en arbetsplats där ditt engagemang värdesätts och där vi tillsammans skapar trygghet och livskvalitet för våra brukare!
Norby hemtjänst är en kommunal hemtjänstverksamhet i de natursköna områdena Norby, Rosendal och Eriksberg. Här arbetar både omvårdnadspersonal och administrativ personal som samordnare, planerare och verksamhetschef, för att skapa en trygg och utvecklande arbetsmiljö.
Som undersköterska hos oss ingår du i ett engagerat team som dagligen planerar insatser för våra brukare. Vi hjälper främst äldre i deras hem med uppdrag från biståndshandläggare och legitimerad personal. Att arbeta inom hemtjänsten hos oss innebär ett självständigt arbete där du som medarbetare är en nyckelperson i teamet runt brukaren. Här får du möjligheten att göra skillnad i människors vardag samtidigt som du är en viktig del av vår gemensamma utveckling.
Ditt uppdrag
Som undersköterska hos oss kommer du att ha ett omväxlande och meningsfullt arbete där du spelar en nyckelroll i att förbättra våra brukares vardag. Du ansvarar för att ge personlig omvårdnad och serviceinsatser som är anpassade efter varje individs unika behov, vilket skapar trygghet och livskvalitet för dem vi hjälper. Ditt arbete gör skillnad - varje dag.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
• Personlig omvårdnad som hygien, påklädning och hjälp vid måltider
• Stöd vid medicinering enligt delegering från sjuksköterska
• Praktisk hjälp i vardagen som städning, tvätt och inköp
• Dokumentation av insatser enligt socialtjänstlagen
• Stöd i sociala aktiviteter för att främja brukarnas välbefinnande
• Samarbete med brukare, anhöriga, kollegor och externa vårdgivare
Du kommer även att utföra delegerade uppgifter från legitimerad personal och säkerställa att dokumentationen sker enligt socialtjänstlagen. Genom ditt nära samarbete med kollegor och vår administrativt stödjande personal får du möjlighet att både utveckla verksamheten och dig själv. Tillsammans strävar vi efter att ständigt förbättra och utveckla vårt arbete för att möta framtidens behov inom omsorgen.
Arbetstiden är på ett rullande schema med både morgonpass (07:00-16:00) och kvällspass (13:15-22:00), samt arbete varannan helg.
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har erfarenhet av att ha arbetat med äldre inom hemvård, äldreboende eller inom liknande verksamheter. Vi ser även att du har erfarenhet av att utföra hälso- och sjukvårdsinsatser på delegation av HSL-personal. För att lyckas i rollen behöver du även ha god dokumentations- och datorvana. Arbetet kräver även att du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift och är bekväm med att cykla i alla väder. Det är meriterande om du har B-körkort.
Som person har du en god empatisk förmåga och kan snabbt sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation. Vi ser även att du är en serviceinriktad person som är uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande. Vidare är du lugn och samlad i olika situationer och har förmågan att fokusera på rätt saker. Sist men inte minst är du flexibel och har förmågan att se möjligheter i förändringar.
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten, kontakta:
Therese Asplund, verksamhetschef, 018-726 27 49.Facklig kontakt
Kommunal, 010-442 82 02.
Har du frågor gällande rekryteringsprocessen, kontakta enheten för kompetensförsörjning: 018-727 14 16.
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Ersättning
