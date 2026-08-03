Undersköterska till Marka Hemvård
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Är du en trygg och engagerad undersköterska som vill vara ett viktigt stöd i vardagen för våra kunder inom hemtjänsten? Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-08-03Om tjänsten
Som undersköterska hos oss på Marka Hemvård har du ett samordnat ansvar kring stöd-, service- och omvårdnadsinsatser för våra kunder. I ditt dagliga arbete planerar, genomför och följer du upp insatserna. Du arbetar i team tillsammans med kollegor med olika kompetenser, där vi alltid har den enskildes individuella behov och intressen i centrum. Vi arbetar med ett rehabiliterande förhållningssätt och en personcentrerad vård där kundens behov, vilja och förmåga styr målen för rehabiliteringen. För oss är kvalitet och god omsorg viktigt, som medarbetare hos oss förväntas du bidra och delta i vårt utvecklingsarbete. Tillsammans ansvarar vi för att arbetet håller god kvalitet och att vi följer de riktlinjer och beslut som följer med uppdraget.
Exempel på arbetsuppgifter:
utföra omvårdnadsuppgifter och utifrån delegation viss medicinhantering
utföra serviceuppgifter såsom matlagning, städning, tvätt och inköp
planera och utveckla arbetet självständigt och tillsammans med arbetsgruppen
upprätta och följa vårdplaner, rutinbeskrivningar, och handlingsplaner tillsammans med kunden
samverka med anhöriga och andra i kundens nätverk, till exempel sjuksköterskor och arbetsterapeuter
dokumentera regelbundet i verksamhetens dokumentationssystem och ta del av befintlig dokumentation
upprätta och följa upp genomförandeplaner
ha kunskap om och följa verksamhetens gällande lagar, policys och rutiner
Om arbetsplatsen
Du ingår i en arbetsgrupp om drygt 30 personer med roterande schema var 6:e vecka. Vi utgår idag från Landbotorpsallén men kommer från och med mitten av september utgå från lokaler som ligger i Brickebackens nya vård- och omsorgsboende Saxon. Vi arbetar huvudsakligen i områdena Brickebacken, Brickeberg och landsbygden kring Norra bro/Gällersta. Under arbetsdagen tar vi oss runt med både bil och cykel.
Område vård och omsorg är en del av Socialförvaltningen. Verksamheten omfattar vård och omsorg, förebyggande verksamhet, myndighetsutövning inom området samt boendeplacering och bostadsanpassning. Inom område Vård och omsorg arbetar vi med att stödja och hjälpa människor som behöver vård, stöd eller omsorg i sin vardag.
Läs mer om hur det är att jobba inom Örebro kommun och vård och omsorg på https://www.orebro.se/jobb/socialtarbete!Kvalifikationer
Som undersköterska hos oss är du en trygg och stabil person som skapar förtroende i mötet med både kunder och kollegor. Du arbetar självständigt och tar ansvar för dina uppgifter, men ser samtidigt samarbete som en naturlig och viktig del av arbetet. Vårt dagliga arbete bygger på teamwork och du bidrar aktivt till ett gott arbetsklimat genom att uttrycka dina åsikter, vara lyhörd, respektfull och smidig i ditt sätt att samarbeta. Vidare är du stresstålig och kan behålla lugnet även i pressade situationer. Med gott omdöme fattar du kloka beslut och anpassar dig snabbt när förutsättningarna förändras. I mötet med kunder visar du ett professionellt bemötande där du är lugn, uppmärksam och tillmötesgående. Du har en positiv människosyn och stor respekt för varje individs behov och integritet. Du uttrycker dig väl på svenska, både i tal och skrift och kan dokumentera enligt verksamhetens krav. Eftersom arbetet innefattar digital journalföring och användning av verksamhetssystem är god datorvana nödvändig.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Kvalifikationer
bevis om skyddad yrkestitel, alternativt omfattas av övergångsreglerna (tillsvidareanställd undersköterska den 1 juli 2023)
B-körkort
Meriterande:
erfarenhet av att arbeta inom vård och omsorg
erfarenhet av att arbeta i dokumentations- och verksamhetssystem
kunna cyklaTjänstens omfattning och tillträde
Anställningsform: tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Tillträde: enligt överenskommelse
Antal tjänster: 4
Arbetstid: schemalagd dag och varannan helg
Övrig information
Från och med den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få anställning som undersköterska. I väntan på ditt bevis är det möjligt att få anställning som vårdbiträde. Hade du en tillsvidareanställning som undersköterska den 1 juli 2023 får du dock fortsätta använda titeln.
Intervjuer kan komma att ske digitalt. På http://www.orebro.se/jobb/digitalaintervjuer
kan du läsa mer om våra digitala intervjuer och hur du kan förbereda dig.
Innan du erbjuds en anställning inom vård- och omsorgsarbete behöver du visa upp registerutdrag ur belastningsregistret.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 17 augusti.
Välkommen med din ansökan!
Skyddade personuppgifter? Läs mer om hur du ansöker på https://www.orebro.se/jobb/skyddadepersonuppgifter Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-17 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Voo 956/2026". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Örebro Kommun
(org.nr 212000-1967), https://www.orebro.se/
Box 32560 (visa karta
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701 35 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Örebro kommun Kontakt
Facklig expedition
Kommunal, Vård och omsorg +46104429260 Jobbnummer
10018702