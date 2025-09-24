Undersköterska till Ludvika kommun
2025-09-24
Om jobbet
Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens äldre- och handikappomsorg, hemsjukvård samt kostenhet. Vård- och omsorgsförvaltningen har drygt 1 000 medarbetare. Den största gruppen medarbetare består av vårdpersonal som undersköterskor, personliga assistenter, sjuksköterskor och kockar. Men det finns också en mängd andra yrken inom vår verksamhet. Vi är alla nyckelpersoner och våra verksamheter präglas av medarbetare som är engagerade, ansvarstagande och kompetenta.
Arbetsplatsen
Blomstervägen enligt SoL riktar sig till personer inom socialpsykiatrin som behöver stöd i vardagen. På arbetsplatsen arbetar du med att ge stöd och service till våra brukare. Vi har brukarens behov i centrum och anpassar arbetet till en stimulernade och meningsfull vardag. Tillsammans med dina kollegor planerar och säkerställer du, i form av genomförandeplan, dokumentation och rutiner att stödet är anpassat till brukarens behov och önskemål. För att lyckas får du möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling och en strukturerad introduktion. Vi arbetar enligt en tydliggörande pedagogik som bygger på att göra världen så tydlig och förutsägbar som möjligt.
Arbetet sker utifrån SoL intentioner om delaktighet, självbestämmande, integritet och kontinuitet för brukarna i verksamhet. Du arbetar strukturerat, målinriktat och lösningsfokuserat utifrån varje brukares individuella behov. Du dokumenterar insatser och är kontaktperson till brukare. Då kommunikation och dokumentation är viktiga arbetsredskap i vår verksamhet är det ett krav att du uttrycker dig väl i både tal och skrift.
Arbete på andra arbetsplatser inom förvaltningen kan förekomma.

Kvalifikationer
• Omvårdnadsprogrammet eller annan pedagogiskt utbildning som arbetsgivaren prövar likvärdig.
• Du har goda kunskaper om Socialpsykiatrin och vi ser att du även har kunskap om tydliggörande pedagogik samt lågaffektivt bemötande.
• Du ska vara en stabil person med förmåga och erfarenhet av att bemöta och förhålla dig till person med utmanande beteende.
• Körkort är ett krav.
• Du är en positiv person som kan arbeta lösningsfokurat. Du ska tycka om att arbeta både enskilt och i grupp. Du har en god samarbetsförmåga och ett målinriktat arbetssätt.
• Erfarenhet av tidigare arbete inom socialpsykiatrin är meriterande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Det här får du av oss!
Förutom att arbeta med spännande frågor i en varierande vardag får du möjligheten att bli en del av en organisation som upprätthåller viktiga samhällsfunktioner för invånare i Ludvika kommun. Som anställd hos oss har du bland annat tillgång till friskvårdsförmåner, goda möjligheter till kompetensutveckling och växling av semesterdagstillägg. Läs gärna på ludvika.se under rubriken Jobba hos oss.
I Ludvika kommun arbetar vi efter vår värdegrund Lagandan som består av fyra principer: Relationer, Glädje, Lärande och Driv. Den bygger på samverkan och samarbete, en vi-känsla och en vilja att fortsätta utvecklas. Det är med Lagandan som vi tar oss an vårt uppdrag och strävan mot vår vision om att vara framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.
Anställningsform
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Varierande
Tillträde: 251201
Antal platser: 1
Upplysningar
Chef Bengan Berg telefon 0240-86964
Arbetstagarorganisation Kommunal via växeln 0240-86000

Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast den 15/10 2025. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Vi undanber oss alla erbjudanden om kandidatförmedling samt annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Om anställningenErsättning
Enligt överenskommelse
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Anställningsvillkor
Varierande arbetstider
Var ligger arbetsplatsen?
Arbetsplatsen ligger i kommunen Ludvika i Dalarnas län.
Arbetsgivaren
Ludvika kommun
http://www.ludvika.se

Adress
Ludvika kommun
Ludvika kommun biskopsvägen 10
77151 Ludvika

Kontaktuppgifter för detta jobb
Bengan Berg, EnhetschefBengan.berg@ludvika.se
Sista dag att ansöka är 2025-10-15
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Enhetschef
Bengan Berg
bengan.berg@ludvika.se
0240-86964

Jobbnummer
9525351