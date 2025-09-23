Undersköterska till Lillåns vårdcentral
2025-09-23
Är du undersköterska och vill arbeta med drivna kollegor på en välfungerande och omtyckt arbetsplats? Är du strukturerad, har förmågan att prioritera och vill utvecklas i din yrkesroll? Då har vi på Lillåns vårdcentral erbjudandet för just dig! Vi erbjuder dig ett utvecklande och inspirerande arbete där du får jobba med ett glatt och kompetent gäng där fokus ligger på att vi tillsammans skapar en bra vård för våra patienter.
Lillåns vårdcentral är mellanstor vårdcentral som växer i utkanten av Örebro, i gränslandet mellan stad och landsbygd. Vi är en välfungerande arbetsplats med drygt 55 medarbetare och ca 11 000 listade patienter. Vårt upptagningsområde utgörs av såväl villaområden som lantliga miljöer vilket innebär ett varierat och stimulerande patientunderlag. Vi är framtidens vårdcentral - en vårdcentral som utvecklas för att möta dagens och framtidens utmaningar och möjligheter!
På Lillåns vårdcentral känner vi samhörighet och social gemenskap där varje medarbetare är viktig i vår arbetsgrupp. Vårt mål är att patienterna ska få en trygg och säker vård given av kompetent personal med ett fint bemötande. Vi vill att Lillåns vårdcentral ska vara en attraktiv arbetsplats där personalen stortrivs, stannar kvar och utvecklas.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna som undersköterska präglas av självständigt arbete med patientens bästa i fokus.Du kommer att ha ett övergripande ansvar på lab med olika kontroller och provtagningar. Utöver ditt arbete på lab kommer ditt arbete ske genom planerad egen mottagning, du kommer även att assistera våra läkare vid olika typer av undersökningar och behandlingar. Du kommer arbeta nära övriga yrkeskategorier på vårdcentralen som bidrar till ett givande lärande.
Beroende på kompetens och intresse, finns möjlighet till olika uppdrag och ansvarsområden.
Övrig information
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.
Vi välkomnar dig som är utbildad undersköterska, gärna med inriktning akutsjukvård enligt tidigare programstruktur, eller är utbildad undersköterska inom den nuvarande programstrukturen. För att kunna bedöma anställningsbarheten måste betyg på din vårdutbildning samt bevis från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel bifogas i din ansökan.
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper, att ha god samarbetsförmåga med såväl patienter som kollegor inom olika yrkesgrupper samt ett professionellt förhållningssätt och att ett gott bemötande med patientens fokus är en självklarhet för dig. Tidigare erfarenhet av att arbeta med provtagning.
Intervjuer sker löpande.
Ansökan ska innehålla CV, personligt brev och betyg på lästa vårdkurser samt eventuellt bevis från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel. Övriga intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vårt erbjudande till dig samt information om hur det är att leva och bo i vårt länhttps://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Ersättning
Månadslön
