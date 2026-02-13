Undersköterska till Kry vårdcentral Sickla
2026-02-13
Om verksamheten
Kry vårdcentral Sickla är en modern vårdcentral belägen strax söder om Stockholm. Här arbetar ett kompetensstarkt team på cirka 25 medarbetare med ett gemensamt mål: patienten i fokus.
Hos oss arbetar specialister i allmänmedicin, sjuksköterskor, distriktssköterskor, undersköterskor och psykolog. På vårdcentralen råder en familjär stämning där vi stöttar varandra, samarbetar över professioner och utvecklas tillsammans.
Om rollen
Hos oss får du en varierad arbetsdag med mycket patientkontakt. Tjänsten innefattar huvudsakligen provtagning på vårt laboratorium, mottagningsarbete och arbete i reception - du är ofta den första personen patienten möter.
Vi söker dig som trivs i team, uppskattar ett varierande tempo och vill bidra till utvecklingen av en modern primärvård med tydligt patientfokus.
Kvalifikationer och egenskaper
Du är utbildad undersköterska och innehar examensbevis eller intyg från Socialstyrelsen.
Minst 1 års arbetslivserfarenhet av arbete på en svensk vårdcentral.
Meriterande med erfarenhet av arbete på laboratorium och med provtagningar.
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, samt goda kunskaper i engelska.
Tekniskt intresserad och med god datorvana.
Som person är du trygg i din arbetsroll, du arbetar kommunikativt och har en stark känsla för service och sätter alltid våra patienter först. Du är nyfiken på att utvecklas i din roll, tar ansvar för dina uppgifter och du uppträder professionellt. Utöver detta har du god samarbetsförmåga och är lyhörd mot både kollegor och patienter. Vidare är du flexibel och trivs i en roll där du uppmuntras ta initiativ. Slutligen säkerställer och prioriterar du alltid att ge en hög patientsäkerhet i ditt arbete.
Vi erbjuder dig
Möjlighet att jobba utifrån vår unika Kry-modell bland annat skapad för att öka tillgängligheten för våra patienter.
En vårdcentral med stort fokus på service, som sätter kvalitet och patientsäkerhet som högsta prioritet.
Förmånligt erbjudande för besök i Kry-appen.
Involvering i det medicinska planeringsarbetet för vårdcentralen inom nya verktyg, processer samt rutiner och riktlinjer.
En möjlighet att bidra till kontinuerlig utveckling av Krys digitala och fysiska vård.
Kollegor över hela landet som samarbetar och utbyter erfarenheter kring metoder och medicinska fall.
Introduktionsdagar, digitala utbildningsveckor med varierande föreläsningar kopplat till vården samt till specifika lanseringar.
Kollektivavtal, friskvårdsbidrag och förmånliga försäkringar.
Praktisk information
Start: Enligt överenskommelse Omfattning: 100% Anställning: Tillsvidare, 6 månaders provanställning Arbetstider: Vardagar, dagtid Plats: Sickla
Kontakt Låter tjänsten intressant? Skicka in din ansökan redan idag då vi rekryterar löpande. Har du frågor är du välkommen att kontakta biträdande verksamhetschef på isa.hoffmanhansen@ad.kry.se
På grund av GDPR tar vi inte emot ansökningar via e-post. För mer information om Kry besök gärna vår hemsida.
https://career.kry.se
Torsgatan 21 (visa karta
)
113 21 STOCKHOLM Arbetsplats
