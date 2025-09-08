Undersköterska till Kinnaborg - Demensavdelning
Marks kommun, Socialförvaltningen / Undersköterskejobb / Mark Visa alla undersköterskejobb i Mark
2025-09-08
, Härnösand
, Timrå
, Sundsvall
, Kramfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Marks kommun, Socialförvaltningen i Mark
Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop - för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa - både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar. Publiceringsdatum2025-09-08Arbetsuppgifter
Nu finns det en möjlighet för dig att vara en del av ett meningsfullt och omväxlande uppdrag inom äldreomsorgen.
Vi söker två nya kollegor som vill arbeta med oss på Kinnaborg demensavdelning!
Kinnaborg är ett korttidsboende inom äldreomsorgen i centrala Kinna.
Boendet har sammanlagt 33 platser uppdelat på 2 somatiska- och 1 demens avdelning.
Vår målgrupp varierar utifrån vilka brukare som tillfälligt vistas hos oss, det innebär att du kommer att möta individer i livets alla faser. Därför kommer det att ställas höga krav på din kompetens samt att variationen ger dig möjlighet att utvecklas i din yrkesroll.
På Kinnaborg använder vi oss av ett närvarande arbetssätt där vi värdesätter relationen till brukare och anhöriga. Vårt fokus ligger i att skapa hållbara rutiner för att kunna möjliggöra en meningsfull vardag för våra brukare. Vi värdesätter samarbete genom att vara engagerade, utvecklande och omtänksamma.
Vi arbetar utifrån ett grundat verksamhetsperspektiv där alla är en del av en helhet.
Som undersköterska hos oss kommer du att:
• Ha ett rehabiliterande-/habiliterande förhållningssätt genom att arbeta nära den enskilda individen.
• Utföra vård- och omsorgsarbete där du ombesörjer individens basala omvårdnadsbehov samt är ett praktiskt stöd i livssituationen.
• Motivera och stimulera individerna utifrån deras individuella förutsättningar, behov och önskemål.
• Arbeta förebyggande för att minska de svårigheter som funktionsnedsättningen/ålder-/sjukdom kan medföra för individen.
• Planera, dokumentera samt följa upp omsorgsarbetet tillsammans med andra professioner i det dagliga arbetet.
• Utföra delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser.
• Få möjlighet att växa i din yrkesroll genom ett nära samarbete med många professioner
Arbetstid är förlagt under dag-, kväll-, helgtjänstgöring.Kvalifikationer
Du som söker skall vara utbildad undersköterska samt ha tidigare erfarenhet av vård- och omsorgsarbetet inom äldreomsorgen samt demensvård.
Vi ställer ej krav på körkort men då vi samverkar med närliggande verksamheter utifrån rörlig placering är det till att föredra.
Vi söker dig som:
* Har ett starkt engagemang och intresse för målgruppen inom demens samt att du har förmåga att bemöta människor på ett professionellt sätt.
* Är lugn och tydlig i din kommunikation samt är lyhörd och kan motivera brukare i syfte att bevara förmågor och självständighet.
* Vi förväntar oss att du har en positiv grundsyn och är både professionell samt trygg i din yrkesroll.
* Är lösningsfokuserad, har lätt för att samarbeta samt har förmåga att skapa en god arbetsmiljö.
* Har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information. Du kan arbeta självständigt, fatta egna beslut samt planerar och prioritera om arbetet när det krävs. Du har förmågan att lyfta blicken och se hela verksamhetens behov.
* Har förmåga att se och utveckla dina egna kompetenser samt att aktivt bidra till att utveckla kompetensen på enheten.
* Har god datorvana då dokumentation är en viktig del av vårt arbete.
Det krävs att du kan kommunicera och uttrycka dig väl både muntligt och skriftligt i det svenska språket.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Intervjuer sker löpande.
ÖVRIGT
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
I våra tjänster lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, hyrcykel, pensions- och semesterväxling, samt möjlighet till distansarbete- och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Det är också enkelt att pendla hit från exempelvis Göteborg, Borås och Varberg.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C276697". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Marks kommun
(org.nr 212000-1504) Arbetsplats
Marks kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Rekryterare
Emili Gabriel emili.gabriel@mark.se Jobbnummer
9497387