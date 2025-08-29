Undersköterska Till Kava
2025-08-29
Vi söker undersköterska till KAVA, en del av kirurgiska kliniken på universitetssjukhuset i Linköping.
Här bedrivs vård och behandling av patienter inom akutkirurgi och trauma. KAVA är en akutvårdsavdelning som består av fyra vårdlag där vi vårdar upp till 6 patienter i varje team.
Vårt erbjudande
Vi på KAVA kan erbjuda ett utvecklande och roligt arbete i moderna lokaler med grymt bra utsikt och med fantastiska kollegor. Vi ser det av största vikt att du ska trivas och känna dig trygg och välkommen!
Hos oss är det centralt att skapa en vård där varje patient får känna sig sedd, hörd och delaktig. Personcentrerad vård är en självklar del av vårt arbetssätt, och vi strävar efter att tillsammans med patienten planera och genomföra vården utifrån deras behov, resurser och önskemål.
Vi jobbar med fortbildning på arbetstid för att öka din kunskap, bland annat genom utbildning i olika ämnen varje tisdag och temavecka i omvårdnad varje termin. Vi tillämpar också önskeschema där du som medarbetare har stor möjlighet att påverka ditt schema.
Låter det här som något för dig? Då kommer vi trivas ihop!
Här kan du läsa om vår karriärstege för undersköterskor/omvårdnadsassistenter och även om dina förmåner hos oss.
Dina arbetsuppgifter består av basal omvårdnad samt flera uppgifter specifika för den kirurgiska vården såsom såromläggningar, stomivård, dränagehantering, katetersättning och provtagning. Din inskolning är individanpassad och pågår under 4 veckor.
Arbetsgrupp
Här arbetar vi i parvård, undersköterska och sjuksköterska. I teamet ingår också ett flertal professioner som alla har sin självklara del i vården runt patienten: läkare, specialistsjuksköterska och paramedicinska specialiteter som fysioterapeut, kurator etcetra. Vårdlaget leder, planerar och utför kirurgisk omvårdnad ur ett personcentrerat perspektiv.
Vissa pass är du inte knuten till ett vårdlag utan hjälper till där det behövs. Ibland blir det aktuellt med att vaka över akut dåliga patienter eller patienter i en palliativ situation. Ett inlyssnande bemötande och en omvårdnad som utgår från patientens behov och önskemål är en viktig förutsättning att utgå ifrån för dig som undersköterska på KAVA. En öppen och ständig kommunikation med vårdlagskollegor bådar för en god patientsäkerhet.
Vi vårdenhetschefer sätter stor vikt vid att vara närvarande för våra medarbetare. Vi finns både på "golvet" och på kontoret. Vi är båda gamla KAVA-syrror som älskar kirurgisk akutsjukvård. På tal om hälsa och återhämtning har vi en trivselgrupp som ordnar för oss på kliniken samt en fantastisk festfixargrupp som ser till att vi kan ses utanför kliniken och ha roligt regelbundet.
Om dig
Du är utbildad undersköterska. Tidigare arbetslivserfarenhet inom slutenvård är ett krav. Erfarenhet inom kirurgisk vård och akutsjukvård är meriterande.
Vi söker dig som är ansvarsfull och har lätt för att kommunicera. Då du ingår i ett multi-professionellt team är det viktigt att ha god samarbetsförmåga och lyssna in kollegor, precis som de kommer att lyssna på dig
Då du arbetar i ständig dialog med patienter och kollegor är det ett krav att du har goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och i skrift.
Ansökan och anställning
Vi erbjuder just nu flera vikariat med start 1 september. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt!
Har du Instagram kan du kika in på vårt konto, kava182linkoping, för att få en inblick i delar av vår vardag.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
