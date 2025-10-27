Undersköterska till hemtjänsten Orrviken
2025-10-27
Vill du arbeta i en hemtjänstgrupp som är stabil, inkluderande och lösningsfokuserad? Då har du kommit rätt!
Vård- och omsorgsförvaltningen i Östersunds kommun söker dig som är utbildad undersköterska till hemtjänsten Orrviken. Hos oss arbetar du tillsammans med sex engagerade kollegor som alla brinner för att ge god och trygg omsorg. Enheten är förlagd i Orrviken. Här får du möjlighet att njuta av fina sträckor och tillfällen till återhämtning mellan besöken hos medborgarna. Vår enhet har ett nära och gott samarbete med hemtjänsten Frösödal, där vi stöttar och hjälper varandra vid behov. Vi lägger stort fokus på en god arbetsmiljö för att alla ska må bra och för att vi ska kunna ge en bra service till våra medborgare.
Tjänsten omfattar 50 - 100% och bestäms efter överenskommelse. Arbetstiden är förlagd till dag-, kvälls- och helgtjänstgöring enligt ett rullande sexveckorsschema.
Tillträde sker från och med den 15 december eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Ditt nya jobb
Som undersköterska i hemtjänsten arbetar du med personlig omvårdnad och service i medborgares hem. Du arbetar för att främja fysisk, psykisk och social hälsa hos de medborgare du hjälper. Ditt uppdrag är att stötta medborgaren och underlätta vardagen i det dagliga livet. Du ger personlig omvårdnad utifrån individuella behov och utför delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser såsom specifik omvårdnad och rehabilitering. Du samarbetar med underskösterskor, vårdbiträden, samordnare, distriktsköterska, arbetsterapeut,fysioterapeut och enhetschef. Du dokumenterar i våra verksamhetssystem, vilket är en viktig del i dina arbetsuppgifter.
Vanliga arbetsuppgifter
• Hjälpa medborgare med personlig hygien och basal omvårdnad
• Stötta vid förflyttningar
• Administrering av läkemedel enligt medicinsk delegering och ordination
• Tillredning av lättare måltider
• Benlindning
• Skötsel av olika inneliggande utfarter (exempelvis urinkateter eller stomi)
• Enklare såromläggning
• Omvårdnadsdokumentation
• Disk och lättare städuppgifter
Din kompetens
Krav
• Utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel
• Du har B-körkort
• Goda kunskaper i svenska, tal och skrift
Meriterande
• God datorvana
• Erfarenhet av arbete med äldre
• Erfarenhet från kommunal hälso- och sjukvård
• Erfarenhet av kontaktpersonsuppdrag
Vi söker dig
Du är en lyhörd och engagerad person med stor respekt för våra äldre. Som person är du flexibel, prestigelös och har god samarbetsförmåga samt ett stort engagemang. Vi värdesätter även att du är positiv till nytänkande och ser möjligheter samt har en vilja att bidra till att verksamheten utvecklas och förbättras. Du skall vara trygg och stabil i din yrkesroll samt även medverka till att våra medborgare känner sig delaktiga.
En hälsning från din blivande chef
Välkommen till hemtjänsten på Orrviken! Anton heter jag och är enhetchef för hemtjänstgruppen i Orrviken. Jag har jobbat som chef sedan 2021 och tycker att hemtjänsten är en väldigt rolig, intressant och givande verksamhet. För mig är det viktigt att vara tillgänglig för dig och dina kollegor så mycket som möjligt. Mitt mål är att arbetsgruppen ska kunna fokusera på medborgarna och att de känner sig trygga i att de vet vad de ska göra och vad som förväntas. Jag strävar efter att rekrytera medarbetare med olika styrkor och erfarenheter för att ge gruppen bredd. Vi ska alla känna att vi trivs med att gå till jobbet och ha en god känsla i magen när arbetspasset är slut. Ni gör ett fantastiskt jobb!
Med vänlig hälsning, Anton Thorngren
Så går rekryteringen till
Intervjuer kan ske löpande. Vi vill att du bifogar CV och personligt brev i din ansökan. Betyg/intyg behöver inte skickas med. Det ber vi dig komplettera med om det blir aktuellt med en intervju.
Östersunds kommun har före annonsering övervägt val av annonseringskanaler och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonsförsäljare.
Vad erbjuder vi?
Östersunds kommun erbjuder dig förmåner så som betald semester från första anställningsåret, semesterväxling, friskvårdsbidrag eller friskvårdstimme. Via vår förmånsportal får du ta del av oberoende pensionsrådgivning och en mängd rabatter och erbjudanden. Du kan dessutom få snabbt och professionellt stöd från olika specialister, som till exempel psykologer, jurister och ekonomer, genom tjänsten Personalstöd. Du kan läsa mer om våra förmåner på vår hemsida: https://www.ostersund.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/sa-har-jobbar-vi/lon-och-formaner.html
Om Vård- och omsorgsförvaltningen
Att jobba med hjärtat hos oss på Vård- och omsorgsförvaltningen innebär att du bidrar till att skapa enklare, rikare och tryggare liv för invånarna i Östersund. Vi arbetar med människor i alla åldrar och strävar efter att alltid göra skillnad i vardagen. Det är viktigt. På riktigt. Ersättning
