Undersköterska till Hemtjänsten
2026-05-18
Vår styrka är att Essunga är en av Sveriges minsta kommuner! Vi arbetar på ett okomplicerat sätt över verksamhetsgränser och i nätverk med andra kommuner. Detta ger helhetsperspektiv och hanterbarhet både för medarbetare och kommuninvånare. Förändringar blir synliga i en liten kommun, vilket ger oss som arbetar tillfredställelsen av att se resultat av vårt arbete. Du har stora möjligheter att påverka och våra korta beslutsvägar ger snabba resultat. Vi hälsar dig välkommen till Essunga kommun i hjärtat av Västra Götaland. Centralorten Nossebro är en timmas bilresa från Göteborg och cirka en halvtimma från Alingsås, Vårgårda, Trollhättan och Vänersborg. Vill du veta mer om vad Skaraborg har att erbjuda i form av boende, fritidsaktiviteter och upplevelser? Besök www.livetiskaraborg.se.
Undersköterska till hemtjänsten i Essunga kommun
Här blir du inte en i mängden - du blir en i gänget
Vill du arbeta i en hemtjänst där samarbete, utveckling och omtanke märks på riktigt?
I Essunga kommun har vi nära till varandra - både till kollegor och de människor vi stöttar varje dag. Som en av Sveriges mindre kommuner har vi korta beslutsvägar, nära ledarskap och stora möjligheter att påverka vårt arbete tillsammans.
Vi är stolta över vår hemtjänst och de resultat vi skapar tillsammans. Vårt utvecklingsarbete utgår från en enkel men viktig tanke:
"Hjälp mig med det jag inte kan så att jag kan klara av min vardag och få livskvalité."
Det genomsyrar hur vi arbetar, samarbetar och möter varje person.
Om jobbet
Som undersköterska i hemtjänsten har du ett varierat och meningsfullt arbete där du gör verklig skillnad i människors vardag. Du arbetar både självständigt och tillsammans med kollegor för att skapa trygghet, delaktighet och livskvalitet.
Arbetsuppgifterna utgår från varje persons individuella behov och kan bland annat innebära att du:
ger personlig omvårdnad och stöd i vardagen
hjälper till med måltider, hygien och socialt stöd
utför delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter
dokumenterar och rapporterar förändringar
samverkar med kollegor och andra professioner
är fast omsorgskontakt
Hos oss arbetar undersköterskor, sjuksköterskor, rehabteam, biståndshandläggare och chefer nära varandra. Det skapar god samverkan och ett starkt stöd i vardagen.
Vi söker dig som
är utbildad undersköterska
har erfarenhet av äldreomsorg eller hemtjänst
känner dig trygg med dokumentation och digital teknik
har ett gott bemötande och trivs med att samarbeta
För att trivas hos oss tror vi att du är ansvarstagande, flexibel och trygg i att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Därför väljer medarbetare Essunga
Hos oss får du mer än bara ett jobb. Du blir en del av en arbetsplats där människor bryr sig om varandra och där vi utvecklar verksamheten tillsammans.
Vi erbjuder bland annat:
ett meningsfullt arbete där du gör skillnad varje dag
stark teamkänsla och gott samarbete
möjlighet att påverka arbetssätt och utveckling
välfärdsteknik och moderna arbetssätt
kompetensutveckling genom exempelvis Äldreomsorgslyftet och Yrkesresan
möjlighet till heltid eller deltid efter önskemål
nära och närvarande ledarskap
Arbetstider
Vi söker medarbetare för:
helgtjänstgöring, ständig helg
kvällstjänst med varannan helg
dag/kväll och varannan helg
B-körkort
Skyddad yrkestitel som undersköterska från Socialstyrelsen
Språknivå B2 enligt CEFR/GERS
Utdrag ur belastningsregister inför anställning
Tillträde enligt överenskommelse.
Intervjuer och anställning sker löpande under ansökningstiden.
Tillträde enligt överenskommelse.
