Undersköterska till hemtjänsten
2025-11-05
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Som vår medarbetare har du ett ansvarsfullt uppdrag att tillsammans med oss anpassa arbetet till förändringar och agera för att utveckla ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Socialförvaltningen ansvarar för insatser, stöd och service till enskilda och familjer i kommunen. Våra verksamheter styrs främst av socialtjänstlagen, LSS-lagen och hälso- och sjukvårdslagen och ska verkställa insatser reglerade av dessa lagar. Samtliga verksamheter genomsyras av individen i centrum för att tillgodose individens behov. Uppdraget innebär stort kundfokus och serviceanda.
Inom äldreomsorgen får du vara med och stötta och göra vardagen bättre för de som behöver stöd. Vi ser fram emot att du vill arbeta hos oss och göra vardagen bättre för de personer vi stödjer och ger service!
Vill du vara del i ett team där vi tror på kvalitet, kompetens och att ge bästa möjliga omsorg till våra äldre? Då välkomnar vi dig till oss på hemtjänsten Borensberg!
Vi söker nu nya kollegor som kommer vara en del av vårat sammansvetsande gäng. Vår hemtjänstenhet är uppdelade i tre arbetsgrupper, där två utgår från Borensberg och en utgår ifrån Tjällmo.
På vår enhet är samarbetet och omsorgen om varandra är hög. Enhetschef sitter i hög grad på plats ute i verksamheten och arbetar med ett nära och tillitsbaserat ledarskap. Vi har ett nära samarbete mellan arbetsgrupperna och hjälper varandra över gränserna.
Vi jobbar för en god och stabil grundbemanning som erbjuder utrymme för kompetensutveckling, dokumentation och att ge brukaren det lilla extra. Vi har ett nära samarbete med fackliga ombud och jobbar för att stärka friskfaktorer i verksamheten.Publiceringsdatum2025-11-05Arbetsuppgifter
Som undersköterska på Motala kommun arbetar du med att ge våra brukare god vård och omsorg utifrån deras individuella behov och önskemål. Arbetet går ut på att utföra beviljade insatser i kundens hem. Arbetsuppgifterna kan variera mellan serviceinsatser som städ och tvätt, omvårdnad med personlig hygien, vardagliga rutiner som på- och avklädning men också ledsagning där du följer med brukaren på ett bokat möte eller aktivitet.
Du kommer att arbeta självständigt men i nära samarbete med kollegor samt teamarbete med sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut. Vi utvecklar tillsammans verksamheten genom våra olika kompetenser och vi vill att du är med och bidrar till ett gott resultat och bästa möjliga vardag för våra brukare.
Du utför även hälso- och sjukvårdande och rehabiliterande insatser på ordination från sjuksköterska och rehab-personal.
I arbetet ingår även administriva arbetsuppgifter så som dokumentation. Dokumentation och administriva arbetsuppgifter sker såväl i dator som mobiltelefon.Kvalifikationer
Vi söker dig som är färdigutbildad undersköterska, gärna med erfarenhet från äldreomsorgen.
I vår verksamhet utförs arbetet efter vår värdegrund där individens behov är i centrum. För oss är det därför viktigt att våra kunder är delaktiga i sin vård och att arbetet utförs med god kvalitet och med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.
Hos oss är vi stolta över vårt arbete och vet hur viktigt vårt arbete är för att den enskilde fortsatt ska kunna bo kvar hemma med en bibehållen livskvalitet och delaktighet i sitt vardagliga liv.
Du är stabil och trygg i dig själv, hanterar stress på ett konstruktivt sätt och bibehåller ett gott humör vid press och motgångar. Du behåller ett realistiskt perspektiv på situationer och fokuserar på rätt saker.
Du är van att använda datorn som ett stöd i arbetet och anpassar dig lätt till nya digitala verktyg. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska då rollen innebär dokumentation.
Då vi ombesörjer vård- och omsorg i ett stort geografiskt område är Körkort B är ett krav.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
