Undersköterska till Hemtjänst Söder
2025-10-23
Alvesta kommun med ca 20 000 invånare - södra Sveriges mittpunkt - Integrerar lokalt boende med globala möjligheter. En position som bygger på högkvalitativ kommunal service, ett framgångsrikt näringsliv och en bra blandning av tätorter och landsbygd. Lägg därtill en stark infrastruktur med järnväg, flyg och ett välutvecklat vägnät så förstår du varför Alvesta kommun är rätt val.
• Stor nog för att idéer skall födas och utvecklas
• Liten nog för att alla skall bli sedda och uppskattade samt korta beslutsvägar
I Alvesta kommunkoncern är vi ca 2000 medarbetare inom flera olika yrkeskategorier som varje dag arbetar med att göra skillnad för våra invånare. Vår gemensamma värdegrund är "Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare och oss medarbetare. Vi utvecklas genom goda möten och öppen dialog. Detta uppnår vi genom vår värdegrund som bygger på "Delaktighet, Engagemang och Tillit". Vårt fokus är att skapa den bästa möjliga kommunala servicen för dem vi är till för; invånare, företagare och besökare. Alvesta kommun arbetar utifrån en styrmodell som bygger på tillitsbaserad ledning och styrning med fokus på Agenda 2030.
Vill du vara med på vår spännande resa med siktet inställt på hållbar samhällsutveckling?Publiceringsdatum2025-10-23Arbetsuppgifter
• Ge omsorgstagare god vård och personlig omsorg.
• Sedvanliga arbetsuppgifter inom vård- och omsorgsarbete.
• Ha en god dialog med anhöriga.
• Ett gott samarbete med kollegor.
• God förmåga att dokumentera enligt socialtjänstens riktlinjer via dator samt hantera delegerade hälso-och sjukvårdsuppgifter.
Tjänsten utgår från hemtjänstgruppen i Vislanda. Vi jobbar även mot Lönashult och Grimslöv.Kvalifikationer
* Vård- och omsorgsprogrammet
Godkänd utbildning från vård- och omsorgsprogrammet eller annan likvärdig utbildning
Körkort med b-behörighet
Du behärskar svenska i tal och skrift
Du behöver kunna cykla då vi har cykelrundor.
För att säkerställa en trygg arbetsmiljö begär vi ett utdrag ur belastningsregistret vid anställning.
ÖVRIGT
