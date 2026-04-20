Undersköterska till Hemsjukvård
2026-04-20
Vi på Meliva Vårdcentral Skärholmenhälsan söker engagerade och omtänksamma undersköterskor för timanställning under sommaren.
Period: Juni till slutet av augusti, med möjlighet till förlängning.
Som undersköterska hos oss arbetar du både inom hemsjukvård och på mottagning. En viktig del av uppdraget är att vid behov besöka patienter i deras hem, vilket kräver hög ansvarskänsla och mycket god kommunikationsförmåga - både i mötet med patienter och i samarbetet med kollegor.
Du arbetar självständigt inom hemsjukvården och ansvarar för ett antal patientbesök inom ett tilldelat geografiskt område. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat:
Personlig omvårdnad
Läkemedelshantering (Apodos, dosett, flytande läkemedel)
Insulingivning och diabetesrelaterad vård
Inhalationer, ögondroppar samt CPAP
Övriga delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter
Dokumentation i journalsystemet TakeCare
Kvalifikationer (krav):
Utbildad undersköterska
Minst 2 års erfarenhet inom vård och omsorg
Erfarenhet av hemsjukvård
B-körkort och tillgång till egen bil
Praktisk erfarenhet av läkemedelshantering (Apodos, dosett m.m.)
Erfarenhet av insulinadministrering och god kunskap om diabetes
Mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av arbete på vårdcentral
Erfarenhet av journalsystemet TakeCare
Erfarenhet av kommunal vård och omsorgDina personliga egenskaper
Du är trygg i din yrkesroll och trivs med att arbeta självständigt, samtidigt som du har god samarbetsförmåga. Du är flexibel, ansvarstagande och lösningsorienterad. Du ser förändringar som en möjlighet och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Vi erbjuder:
Ett meningsfullt och varierande arbete
Trevlig arbetsmiljö och stöttande kollegor
Möjlighet att vara delaktig i verksamhetens utveckling
Goda förutsättningar att utvecklas i din yrkesroll
Möjlighet till förlängning efter sommarenSå ansöker du
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt. Urval och intervjuer sker löpande.
På grund av hög arbetsbelastning återkopplar vi endast till kandidater som blir aktuella för intervju.
Vi ser fram emot din ansökan!
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
Sista dag att ansöka är 2026-05-20
E-post: kontakt.skarholmenhalsan@meliva.se Arbetsgivare Meliva Vårdcentral Skärholmenhälsan AB
(org.nr 559148-6914)
Bredholmsgatan 4 (visa karta
)
127 48 SKÄRHOLMEN
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Skhlm Vårdcentral AB Jobbnummer
9865025