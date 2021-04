Undersköterska till Hagalundshusets hemtjänst - Borlänge kommun, Sociala sektorn/äldreomsorgen - Apotekarjobb i Borlänge

Borlänge kommun, Sociala sektorn/äldreomsorgen / Apotekarjobb / Borlänge2021-04-13Välkommen till vårt team på Hagalundshusets hemtjänst!Som undersköterska hos oss får du möjlighet att underlätta och sätta guldkant på vardagen för våra Borlängebor genom att stödja och uppmuntra individen att leva ett så självständigt liv som möjligt. Utöver hemtjänstarbetet bedriver vi även en träffpunkt dit Borlängebor är välkomna att göra gemensamma aktiviteter tillsammans, alltifrån bingo till fredagsmys och promenader med mera. Kanske har du någon idé om vad vi kan hitta på i framtiden?Vi ser det som en självklarhet att du följer vår värdegrund, den lyder:Jag finns här för BorlängebonJag gillar utmaningarJag möter varje människa med öppenhet2021-04-13Du blir en viktig lagspelare i arbetet med att skapa en värdefull vardag för våra äldre Borlängebor genom trygga och rättssäkra insatser i det egna hemmet. Utifrån den enskilda individens behov ger du stöd och service för att underlätta vardagen, det kan handla om att laga mat, hjälpa till med hygien och medicinering eller åka ut på trygghetslarm. Du arbetar utifrån Individens behov i centrum (IBIC) med ett rehabiliterande förhållningssätt och du dokumenterar enligt gällande rutiner. Du är delaktig i att utveckla flexibla arbetssätt och rutiner för att säkerställa god kvalité på den vård och omsorg som vi erbjuder Borlängeborna. Du blir del av en härlig gemenskap där vi prioriterar ett gott samarbete och en god arbetsmiljö.Arbetstiderna kommer att vara förlagda enligt schema: dag/helg/kväll.Vi söker dig som har undersköterskeexamen och det är meriterande om du även har utbildning inom psykiatri och/eller inom demens. Vidare är det meriterande om du tidigare har arbetat inom hemtjänsten och har erfarenhet av exempelvis att genomföra uppföljningar av genomförandeplaner. Du har goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska då arbetet innefattar dokumentation och daglig kontakt med brukare, anhöriga och personal. Har du även muntliga och skriftliga kunskaper i finska anses det meriterande. Det är en fördel om du har god datavana och lätt kan sätta dig in i våra digitala hjälpmedel, exempelvis Borlängebon i centrum som är ett digitalt hjälpmedel som förenklar och bidrar till ett skapa ett gemensamt arbetssätt. B-körkort är ett krav.Vi söker dig som alltid sätter brukarens behov i centrum, du är lyhörd och arbetar tålmodigt med fokus på att skapa den bästa omsorgen för individen. Du är duktig på att samarbeta och delar gärna med dig av kunskap och erfarenheter till dina kollegor. Du har förmåga att prioritera och ser dig själv som en lösningsfokuserad och självständig person. Du är professionell och trivs i en roll där du får möjlighet att göra skillnad på riktigt.Är du undersköterskan vi söker?ÖVRIGTFör att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Borlänge kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via länken digitalt och inte på annat sätt.Välkommen med din ansökan!ANNONSSÄLJARE OCH KANDIDATFÖRMEDLINGSFÖRETAG UNDANBEDES VÄNLIGT OCH BESTÄMT!Om du har frågor om registreringen av din ansökan, kontakta Vismas telefonsupport på tel 0771-693 693.Varaktighet, arbetstidHeltid / deltid. Schema. Tidsbegränsad anställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse. Tidsbegränsad anställning mellan: 2021-06-01-2022-08-31. Tjänstens omfattning: 70-100%.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-27Borlänge kommun, Sociala sektorn/äldreomsorgen5689328