Undersköterska till Gråbergets vård- och omsorgsboende - Göteborgs kommun - Apotekarjobb i Göteborg

Prenumerera på nya jobb hos Göteborgs kommun

Göteborgs kommun / Apotekarjobb / Göteborg2021-04-12I Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen gör vi insatser som leder till goda möten med dem vi är till för och med varandra. Med en kultur, förhållningssätt och styrning- och ledning i ständig utveckling skapar vi de bästa förutsättningarna.Vi är ca 9 000 medarbetare som jobbar i hela staden och som gemensamt driver verksamheten varje dag. Vi har över 50 vård- och omsorgsboenden, 340 korttidsplatser, 30 öppna träffpunkter, hemtjänst till över 8 000 personer och hälso- och sjukvård till 15 000 personer varje år.Vill du också jobba för en mer meningsfull vardag och service av högsta kvalitet för invånarna i Göteborg? Välkommen till en arbetsplats där vi bryr oss om varandra, arbetar tillsammans och tänker nytt. Vi är Göteborg.2021-04-12Vill du vara med och göra det möjligt för personer du möter att leva ett värdigt liv och känna välbefinnande? Vill du arbeta i en personlig och trygg miljö? Vi söker nu en ny kollega till vår arbetsgrupp på demensenheten på Gråbergets vård- och omsorgsboende.Som undersköterska på vård- och omsorgsboende arbetar du nära människor och är ett stöd i varje persons vardag. I rollen utför du vård- och omvårdnadsarbete hos hyresgäster i deras egna hem på vård- och omsorgsboendet.Tillsammans med dina kollegor är du en nyckelperson i nätverket runt de äldre. Som undersköterska motiverar och stimulerar du de äldre utifrån deras individuella förutsättningar, behov och önskemål med målet att dem ska ha en meningsfull vardag. Arbetsuppgifterna kan variera med allt från personlig omsorg, stöttning runt måltider, stöd i sociala aktiviteter samt vissa hälso- och sjukvårdsuppgifter samt samverkan med anhöriga. Du får ta del av många personers livssituationer vilket kan vara både intressant och utmanande. I arbetsgruppen arbetar du tillsammans med andra i det gemensamma vård- och omsorgsarbetet.Vi arbetar efter socialtjänstlagen och den nationella värdegrunden med fokus på individens behov i centrum. Arbetet innebär att ge social omsorg och omvårdnad utifrån ett hälsofrämjande förhållningssätt vilket bland annat innebär att ta tillvara individens resurser och se till det friska hos varje omsorgstagare.I arbetsuppgifterna ingår att vara kontaktpersonal, planera, genomföra, dokumentera samt följa upp omsorgsarbetet med personen som har behov av stöd och hjälp. Det ingår även att utföra hälso- och sjukvårdande och rehabiliterande insatser på ordination från sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut.All social dokumentation sker digitalt.Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift samt grundläggande IT-kunskaper. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med personer som har en demenssjukdom.För att passa i rollen ser vi att du tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med hyresgästens och verksamhetens bästa i fokus. Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll. Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter.Vidare har du förmåga att delge information såväl muntligt som skriftligt eftersom dokumentation är en viktig del av arbetet. Då all social dokumentation sker digitalt förväntas du även vara bekväm med att använda ny välfärdsteknik. Du arbetar effektivt under stress, kan balansera olika krav och behåller lugnet i svåra situationer.Känner du igen dig i beskrivningen ovan, tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!Urval och intervjuer sker löpande under annonseringstiden.ÖVRIGTTill dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och därför undanber vi oss ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde omgående eller enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-26Göteborgs kommun5686586