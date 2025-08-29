Undersköterska till Digitala hemvården
2025-08-29
Vi expanderar vårt mest nyskapande arbetsteam!
Vi söker medarbetare till den digitala hemvården.
I ditt dagliga arbete är du en del av äldre människors vardag och arbetar med att stötta dem så att de kan leva ett så meningsfullt, självständigt och aktivt liv som möjligt. Den digitala hemvården i Lund är en frivillig tjänst som erbjuds våra brukare som ett kompletterande alternativ till traditionella fysiska hembesök. Insatserna genomförs via videosamtal med surfplattor som kommunen tillhandahåller.
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Som medarbetare i den digitala hemvården så utför du videosamtal från en dator. Samtalen kan till exempel vara hjälp med medicinering eller insulin, att guida brukaren i en situation eller ha ett socialt samtal. Dokumentationen sker i Lifecare. I din roll ingår även att medverka till att verksamheten utvecklas och håller god kvalité.
Inom digitala hemvården arbetar du dag, kväll eller blandat. Arbetstiden är i regel mellan 07:30-16:00 och 14:00-22:00, men kan skilja sig lite mellan olika arbetspass. Du kommer att arbeta varannan helg. Vi erbjuder alla att arbeta heltid (100%), vilket innebär 36 timmar och 20 minuter i veckan. En viss del av arbetet kan utföras hemifrån. Vi söker just nu fyra medarbetare som kommer att jobba kväll.
Vidare söker vi en medarbetare till en veckoslutstjänst. Du anställs på ordinarie grundtjänst. Från anställningsstart fram till 31/12 2025 kommer du att jobba med heltidsarbetstiden 25 h/ vecka förlagt fredag- söndag eller lördag - måndag samt ytterligare i genomsnitt 1 h per vecka för att delta i apt eller teamträff. Det är inte möjligt att jobba övertid i samband med veckoslutstjänst. Uppdraget med veckoslutstjänst kan komma att förlängas, annars återgår du i ordinarie underskötersketjänst; vilket innebär tillsvidareanställning 36,33 h per vecka med tjänstgöring varannan helg.
Vi söker dig som
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Erfarenhet av omsorgsarbete, särskilt inom hemvården, är meriterande. Som undersköterska har du grunddelegering och gärna fler delegeringar tex insulin.
God kunskap i svenska språket krävs i både tal och skrift. Du behöver också ha god digital kompetens.
I den digitala hemvården så behöver man kunna arbeta självständigt men i nära samarbete med andra medarbetare, erbjuda flexibla lösningar baserade på brukarens behov och önskemål samt säkerställa att brukaren känner sig trygg och bekväm med den digitala tekniken.
Du är ansvarsfull, engagerad, flexibel och lyhörd - med brukare, anhöriga och kollegor. Du förstår hur viktigt det är att varje enskild person är delaktig och har inflytande över sin vardag.
Personlig lämplighet är av stor vikt. Du behöver ha följande egenskaper:
lugn, trygg & stabil
relationsskapande
kunna hålla igång ett samtal
motiverande, inspirerande
kunna hjälpa andra att skapa struktur
nyfiken & utvecklingsorienterad
För att bli anställd som undersköterska krävs att du har bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen eller intyg från arbetsgivare att du hade en fast anställning som undersköterska 1/7 2023.
Vi erbjuder dig
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och utvecklande arbete där du får arbeta med kollegor som säger såhär om sin arbetsvardag:
"Det bästa (...) är friheten, att ta eget ansvar och att det är utmanande"/ Anetthe, undersköterska
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se och administrera dina förmåner: Det här ger vi dig som medarbetare (lund.se)
Om arbetsplatsen
Lunds kommuns hemvård är indelad i ett flertal, geografiska områden. På varje enhet arbetar undersköterskor och vårdbiträden i team med hälso-och sjukvårdspersonal under ledning av enhetschef. Till varje enhet hör en enhetsadministratör och samordnare.
Sedan 2023 har vi utökat hemvården med ytterligare ett område; den digitala hemvården. Ett sjuttonde område som servar brukare från hela Lunds kommun.
Digitala hemvården har sina lokaler på Stora Södergatan 47. Här delar vi lokaler med Vård och omsorgsjouren och intill finns hemvårdsområdena Järnåkra och Södertull. Vi är idag tolv medarbetare; åtta digitala undersköterskor samt samordnare, arbetsledare och enhetschef. Verksamheten utvecklas succesivt. Du som medarbetare har stor möjlighet och förväntas delta i utvecklingen av arbetssättet som är helt nytt.
Övrigt
Vi har valt att ta bort det personliga brevet i våra rekryteringar. Vårt urval baseras på ditt cv och dina svar på urvalsfrågorna. Var noggrann när du besvarar dessa och se till att ditt cv är uppdaterat.
För snabbare hantering; bifoga dina betyg/intyg och beställ "Utdrag ur belastningsregistret för egen kontroll" via www.polisen.se.
Utdraget ska vara oöppnat och tas med till intervju med enhetschef. Du behöver även visa upp tjänstgöringsintyg för att kunna tillgodoräkna dig din erfarenhet.
Välkommen med din ansökan!
Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret:
Polisen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
För arbete inom LSS behöver du dessutom beställa:
Polisen: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 400 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
