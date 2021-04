Undersköterska till Akutmottagningen - Region Östergötland - Undersköterskejobb i Norrköping

Region Östergötland / Undersköterskejobb / Norrköping2021-04-13Akutmottagningen i Norrköping är öppen dygnet runt för patienter med medicinska, kirurgiska och ortopediska sjukdomstillstånd. Akutmottagningen handlägger patienter med akuta allvarliga sjukdomstillstånd och skador som kräver omedelbart omhändertagande. Vi tar årligen emot 50 000 patienter och i snitt cirka 140 per dygn. Detta gör att vi är en stor arbetsplats med många möjligheter. Vi är idag cirka 180 medarbetare på mottagningen bestående av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och vårdadministratörer.2021-04-13Vi söker nu ytterligare en undersköterska som vill bli en del av ett inspirerande och ambitiöst team på akutmottagningen. Du är en person som vill utvecklas i din roll som undersköterska och fördjupa dina kunskaper inom akutsjukvård. Vi erbjuder en individuell inskolning tillsammans med erfarna kollegor utifrån din erfarenhet och kompetens.På akutmottagningen handlägger vi patienter med akuta ortopediska, medicinska och kirurgiska åkommor. Vi arbetar i nya fräscha lokaler vilka ger en god arbetsmiljö och ett patientsäkert omhändertagande. Vi är samlokaliserade med barnakuten och akutröntgen vilka vi även har ett nära samarbete med. Utifrån dina samt verksamhetens behov erbjuder vi regelbundet interna såväl som externa kompetenshöjande utbildningar.Teamarbete är en viktig del i omhändertagandet av den svårt sjuka patienten. Som undersköterska handhar du patienter i team tillsammans med sjuksköterska och läkare. Hos oss arbetar vi för ett prestigelöst samarbete över samtliga yrkeskategorier. Arbetet är omväxlande med ett stundtals högt tempo.Du som söker skall vara utbildad undersköterska med minst ett års erfarenhet. Det är meriterande med erfarenhet från slutenvård. Vi lägger stort vikt vid personlig lämplighet. Introduktion erbjuds efter en struktur där vi tar hänsyn till dina tidigare erfarenheter.Du är strukturerad, ansvarstagande, initiativtagande och kan prioritera.Du har en positiv inställning, är bra på att kommunicera och har god samarbetsförmåga.Du är lyhörd inför andra människors behov.Du är snabb på att skapa nya relationer med patienter och kollegor.För att trivas hos oss behöver du vara stresstålig och kunna hantera akuta situationer. Det kan vara tvära kast mellan lugna och hektiska perioder.Hos dig finns en ödmjuk attityd och du har ett etiskt förhållningssätt till din omvärld.Anställning och informationTillsvidareanställning, heltid 100%. Vi tillämpar rotationstjänst dag, kväll och natt. Tillträde enligt överenskommelse.Upplysningar om tjänsten lämnas av:Vårdenhetschef Björn Thyrberg, 010-104 39 48.Vårdenhetschef Emelie Samuelsson, 010-104 19 34.Facklig företrädare för Kommunal Ann-Christin Paulsson, Ann-Christin.Paulsson@regionostergotland.se Sista ansökningsdag är den 15 maj 2021. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem.Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid. Tjänsten har ID-nummer 20210594.Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som Region Östergötland inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser.Region ÖstergötlandVaraktighet, arbetstid100%Fast lön enligt avtalFast lön enligt avtalSista dag att ansöka är 2021-05-15REGION ÖSTERGÖTLAND5686772