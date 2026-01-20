Undersköterska särskilt boende Rosendal
Gnosjö kommun, Socialförvaltning / Undersköterskejobb / Gnosjö Visa alla undersköterskejobb i Gnosjö
2026-01-20
, Gislaved
, Tranemo
, Vaggeryd
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Gnosjö kommun, Socialförvaltning i Gnosjö
Vår kommun präglas av den välkända Gnosjöandan. Här finns entreprenörskap, hjälpsamhet och klurighet, som visar på att allt är möjligt.
Vi söker en engagerad undersköterska till vårt boende Rosendal då nuvarande undersköterska ska gå i pensionPubliceringsdatum2026-01-20Arbetsuppgifter
Undersköterske- uppgifter på särskilt boende. Skapa trygghet och livskvalité för våra boende. Kunna samarbeta och ge en god vård utifrån boendes behov.
I arbetet ingår också att skriva och följa genomförande planer samt uppmärksamma förändringar i de äldres hälsaKvalifikationer
Undersköterske-utbildning eller likvärdig utbildning. God svenska i tal och skrift, viss datavana.
Gärna erfarenhet av att jobba med äldre.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Gnosjö kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka din ansökan via vårt rekryteringsverktyg "Offentliga jobb". Ansök direkt via länken i annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Gnosjö kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryterings sajter och liknande.
Tjänsten tillsätts om erforderliga beslut fattas. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C300601". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gnosjö kommun
(org.nr 212000-0506) Arbetsplats
Gnosjö kommun, Socialförvaltning Kontakt
enhetschef
Elisabet Linderos elisabet.linderos@gnosjo.se 0370331387 Jobbnummer
9693215