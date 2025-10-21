Undersköterska/omvårdnadsassistent till intermediärvårdsavdelningen (IMA)
2025-10-21
Verksamhetsområde medicin
Välkommen till Lasarettet i Enköping - stor omtanke i litet format!
Hos oss arbetar cirka 700 engagerade kollegor i en miljö där nära samarbete och gemenskap är självklarheter. Vi finns i en expansiv region med smidiga pendlingsmöjligheter till Stockholm, Uppsala och Västerås. För dig som överväger att flytta för att bo nära ditt jobb så har Enköpingsregionen mycket att erbjuda. Lasarettet bedriver akut och planerad vård för cirka 72 000 invånare i Enköping, Håbo och Södra Heby och vi har även specialistuppdrag inom hela Uppsala län. Hos oss kan du göra skillnad - för patienterna och för verksamheten - i en arbetsmiljö där vi ständigt utvecklas tillsammans. Vill du bli en del av vårt team? Varmt välkommen till Lasarettet i Enköping!
Vår verksamhet
Intermediärvårdsavdelningen (IMA) tillhör verksamhetsområde medicin. Avdelningen består av 5 vårdplatser och är lasarettets högsta vårdnivå. Detta innebär att avdelningen bland annat har kapacitet att vård av cirkulationssvikt och avancerad luftvägsbehandling.
På avdelningen vårdas patienter med ett brett spann av diagnoser, främst inom medicinska specialiteter. Viss poliklinisk verksamhet förekommer, bland annat utförs planerade elkonverteringar på regelbunden basis.
Tempot är varierande och stundtals kan avdelningen ha stor omsättning av patienter. Avdelningsspecifika behandlingar är bland annat NIV och Optiflow. Alla vårdplatser är utrustade med övervakningsmonitorer. Sjuksköterskorna på avdelningen ingår i sjukhusets larmkedja och vi kan under korta stunder hantera respiratorvård, i väntan på transport till högre vårdnivå, Vi som arbetar här är en blandning av väldigt erfarna sjuksköterskor och undersköterskor, samt några yngre och nyare kollegor. Vi är en liten personalgrupp på cirka 30 medarbetare, vilket gör vår avdelning till en personlig och trevlig arbetsplats.
Ditt uppdrag
Som undersköterska arbetar man inom alla delar av enheten och i team med övriga medarbetare runt patienten. I övrigt sedvanliga arbetsuppgifter för undersköterskor på en intermediärvårdsavdelning. Inskolning anpassas efter dina tidigare erfarenheter.Publiceringsdatum2025-10-21Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med några år i yrket, med erfarenhet av att arbeta inom akutsjukvård/slutenvård. Du ska trivas med ett varierande tempo och att arbeta med många olika diagnoser. Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.
Vi erbjuder
Vi erbjuder tillsvidareanställning på heltid, tillträde efter överenskommelse. Vi har individschema och en arbetstidsmodell som innebär arbetstidsförkortning och förstärkt ob, arbetstiden är förlagd dag, kväll och helg. Provanställning kan komma att tillämpas.
Hos oss har du möjlighet att känna att du verkligen hinner med patienternas omvårdnad i kombination med mer medicinsk teknik och avancerade procedurer.
Som ny medarbetare hos oss på Lasarettet i Enköping får du en gedigen och stödjande start på din karriär. Utöver din arbetsplatsspecifika introduktion deltar du även i vår omfattande introduktionsvecka för nyanställda, KULE - Klinisk Utbildning Lasarettet i Enköping, där vi erbjuder ett interprofessionellt upplägg. Här får du möta och samarbeta med kollegor från flera olika yrkeskategorier. För nyexaminerade sjuksköterskor erbjuder vi också förstärkt introduktion i ytterligare tre månader. Det innefattar reflekterande yrkesmässig handledning samt skuggning och coachning av vår kliniska adjunkt. Du kommer också att delta i praktisk träning på vårt KTC (kliniskt träningscenter), en säker och stödjande miljö för att öva och utveckla dina färdigheter.
Vi erbjuder en dynamisk och inspirerande arbetsplats där du kan göra skillnad varje dag. Hos oss finns det också goda möjligheter till karriärutveckling, med kontinuerlig fortbildning och möjlighet att avancera inom lasarettet och Region Uppsala. Vi ser fram emot att du ska bli en del av vårt team och bidra till att göra skillnad i våra patienters liv.
Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om förmånerna här (https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/).
Vill du veta mer?
Har du frågor om tjänsten eller vår verksamhet är du välkommen att kontakta oss:
Avdelningschef Annica Lagö, 072 2030748
Biträdande avdelningschef Victoria Möhlenberg, 072 2115983
Facklig företrädare för Kommunal, Linda Thorell och Christina Strömberg, 0171-41 85 06
Vill du jobba med oss?
Välkommen med din ansökan via länken nedan. Bifoga gärna utbildningsbevis i din ansökan. Urval och intervjuer sker löpande och tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
Viktig information gällande din anställning:
Sedan den 1 juli 2023 är undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att det krävs ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska. Du kan läsa mer om de nya lagkraven här: https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/information-om-skyddad-yrkestitel/
Med anledning av de nationella lagkraven kan du komma att få titeln omvårdnadsassistent i ditt anställningskontrakt.
Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten och ser gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.
Region Uppsala krigsplacerar all tillsvidareanställd personal utifrån totalförsvarets behov. Detta innebär för den enskilda medarbetaren inga förpliktelser i fredstid utan är enkom en planeringsåtgärd.
Inför beslut om anställning, sker kontroll av misstanke- och belastningsregister avseende samtliga arbetssökanden som i den sökta anställningen kan komma att arbeta inom psykiatrisk sjukvård, habilitering, vård av barn och ungdom eller tvångsvård av missbrukare.
