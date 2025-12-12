Undersköterska/omvårdnadsassistent
Region Östergötland / Undersköterskejobb / Linköping Visa alla undersköterskejobb i Linköping
2025-12-12
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Östergötland i Linköping
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige
Hematologiska kliniken är belägen i O-huset på Universitetssjukhuset i Linköping.
Vi utreder, utför avancerade behandlingar och vårdar patienter från 18 år och uppåt med brist- och tumörsjukdomar inom det blodbildande systemet så som anemier, leukemi, lymfom och myelom. En viktig del av klinikens verksamhet är den högspecialiserade vården avseende autolog och allogen stamcells-transplantation. Vi har både planerat och akut intag av patienter samt ett nära samarbete med vår mottagning/dagvård. Avdelningen har enkelrum och isoleringsrum med sluss för transplantations-patienter. Att erbjuda nya läkemedel, inkludera patienter i forskningsstudier och att utveckla poliklinisering är viktigt för oss.
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det innebär att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg. Många av oss möter patienter och närstående, andra skapar förutsättningarna för livsviktiga insatser. Hos oss jobbar fantastiska människor mot samma mål - att göra skillnad på riktigt, och för livet framåt.
Här kan du läsa om din karriärväg som undersköterska här.Publiceringsdatum2025-12-12Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu undersköterska till en tjänstledighet vikariat för studie hos oss på hematologiska klinikens vårdavdelning. Som undersköterska hos oss arbetar du med basal och specifik omvårdnad vid hematologiska sjukdomar. Här ingår bland annat: omhändertagande av biverkningar efter medicinsk behandling, problem med nutrition och vätskebalans, service kring måltid och hygien, personlig ADL och mobilisering. Därtill även venprovtagning, kontroll och observation av vitala parametrar, riskbedömningar och självständig dokumentation. Du håller en god kvalitet i ditt omvårdnadsarbete, utgår från personcentrering och du kommer arbeta tillsammans i team med övriga yrkeskategorier. Nästan alla våra patienter är uppegående när de kommer till oss, blir fysiskt och psykiskt påverkade av sin behandling och behöver då stöd och hjälp med sin personliga omvårdnad. Många patienter återkommer för behandling och det är både korta och långa vårdtider.
För oss är det viktigt med rätt person är på rätt plats. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och referenser om tidigare arbetsprestation är en viktigt del i processen.
Om dig
Du är utbildad undersköterska med examensbevis och vi ser gärna att du har flera års arbetslivs-erfarenhet som undersköterska och erfarenhet från slutenvården är önskvärt.
Du har goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift. Du har god datorvana och gärna erfarenhet från journalsystemet Cosmic.
Du är trygg, har lätt för att kommunicera och skapa kontakt med kollegor, patienter och närstående samt har ett serviceinriktat bemötande.
Du är lyhörd för patienters behov samt kollegors kunskap och erfarenhet.
Du har god samarbetsförmåga vilket är nödvändigt utifrån teamarbetet. Att du är intresserad av att förbättra och utveckla vårdkvaliteten på kliniken ser vi som positivt.
Du kan strukturera, organisera och prioritera i ditt arbete och dina arbetsuppgifter.
Du är uppmärksam och flexibel vilket innebär att du kan planera om ditt arbete vid ändrade förutsättning och i stressiga situationer behåller du fokus.
Ansökan och anställning
Arbetet är inom 24/7 vilket innebär dag, kväll, natt och helg och storhelg enligt schema. Det är möjlighet till önskemål kring schemat och schemasystemet vi har heter Tessa. Vi jobbar aktivt med vidareutbildning och kompetensutveckling inom vårt område. Intervjuer kommer ske löpande under ansökningstiden..
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Östergötland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1788". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Östergötland
(org.nr 232100-0040) Arbetsplats
Hematologiska kliniken Kontakt
Vårdenhetschef Annika Gunnarsson annika.gunnarsson@regionostergotland.se 010-1033006 Jobbnummer
9642947