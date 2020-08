Undersköterska natt till Allégården - Täby Kommun - Apotekarjobb i Täby

Täby Kommun / Apotekarjobb / Täby2020-08-26Vill du göra skillnad? Just nu söker vi engagerad undersköterska till natt tjänst på Allégården.Om jobbetAllégården är ett äldreboende som har inriktning för personer med demenssjukdom. Boendet har plast för 24 brukare. Hos oss arbetar vi i team; sjuksköterska, omsorgspersonal och arbetsterapeut. Allégården erbjuder ett tryggt och värdigt boende med professionell omsorg och ett varmt omhändertagande. Vi tycker att man ska känna glädje över att gå till jobbet och vara stolt när man går härifrån.Som undersköterska under natten arbetar du med att gör natten till en lugn och bra stund för våra brukare. Du går på schemarad med tjänstgöring varannan helg.Vi söker dig som har:UndersköterskeutbildningVan att jobba både ensam och i gruppDet är meriterande om du har jobbat natt tidigare.Som person är du flexibel, självständig och kan fatta egna beslut.Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Täby kommun erbjuderFörutom ett intressant, utmanande och meningsfullt arbete erbjuder vi också en arbetsplats med en positiv anda samt service och bemötande i fokus.På vår hemsida www.taby.se kan du läsa mer om våra förmåner och hur det är att arbeta i Täby kommun.2020-08-26Låter det intressant? Registrera din ansökan på vår hemsida genom knappen "Ansök". Vi kan tyvärr inte ta emot ansökningar via mejl eller brev. Sista ansökningsdag är 20 september 2020. Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden vilket innebär att tjänsten/tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.Tjänsten är visstidsanställning på deltid, ca 60%.Tillsättning sker enligt överenskommelse.Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Om Täby kommunTäby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation.Täby utvecklas med nya attraktiva och trygga miljöer och genom att befintliga områden vidareutvecklas - hållbart, med omsorg om kulturarv och där större sammanhängande grönområden värnas. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden.Social omsorg är ett av Täby kommuns verksamhetsområden. Här ger vi stöd och service till Täbyborna inom områdena äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och funktionsnedsättning.Varaktighet, arbetstidDeltid/ Ej specificeratenligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-09-19Täby kommun5334523