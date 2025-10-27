Undersköterska natt - vikariat
2025-10-27
Välkommen till Boxholm - där livet är nära
I Boxholms kommun bor du med allt du behöver inom räckhåll. Här bor cirka 5 500 invånare som uppskattar närheten till både service och natur.
Tänk dig att ha butiker, skolor, förskolor, simhall och pendeltåg - allt inom bara några minuters promenad från centrum. Och när du vill byta småstadslivet mot storstadspuls, tar du dig enkelt till Linköping med pendeltåget - på bara 30 minuter.
Dessutom har du naturen bokstavligen runt knuten - perfekt för återhämtning, friluftsliv och livskvalitet i vardagen. I Boxholm får du det bästa av två världar: det lugna, trygga och naturnära - med storstadens möjligheter bara ett stenkast bort.
Samtidigt pulserar samhället av ett levande föreningsliv och människor med starka drivkrafter. Här finns ett rikt utbud av idrott, kultur och ideella initiativ som engagerar både unga och äldre. Tillsammans bygger vi en kommun där gemenskap, engagemang och framtidstro växer starkare för varje dag.
Är du en trygg, självgående och ansvarsfull undersköterska som trivs med att arbeta natt? Vi söker dig som vill bidra med lugn och säkerhet till våra brukare under dygnets tysta timmar.
Om rollen
Som undersköterska på natten ansvarar du för att våra brukare på särskild boende får en god och trygg nattsömn. Dina arbetsuppgifter består av att ge omsorg, genomföra planerade insatser såsom tillsyn, agera snabbt vid larm och akuta situation, samt finnas tills hands om någon behöver hjälp eller stöd under natten.
I arbetsuppgifterna ingår även delegerade medicinska arbetsuppgifter och dokumentation i vårt system Lifecare.
I arbetet förekommer ensamarbete. Det är därför viktigt att du känner dig bekväm med att fatta självständiga beslut, prioritera och hantera situationer på egen hand.
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Erfarenhet av nattarbete och ensamarbete inom vård och omsorg är meriterande. Du har goda språkkunskaper i svenska i tal och skrift. Körkort B är ett krav.
Som person är du samarbetsorienterad och har en förmåga att anpassa ditt arbete efter olika boendes behov och situation. Du är lyhörd, ansvarfull och kommunicerar på ett tydligt sätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Mer information och ansökan
Tjänsten är ett vikariat med start den 1 januari 2026 eller enligt överenskommelse.
Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
