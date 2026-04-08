Undersköterska med planeraruppdrag i hemtjänsten
2026-04-08
Kungälvs kommun söker dig som vill göra skillnad! Vi behöver professionell och motiverad personal för att leverera välfärdstjänster med hög kvalitet. Här går engagemang och professionell service hand i hand samtidigt som du är med och påverkar människors vardag och samhället i stort. En bra arbetsplatskultur och stöd för din personliga utveckling är viktigt för oss. Din insats räknas! Publiceringsdatum2026-04-08Beskrivning
Hemtjänsten Västra centrum/Munkegärde utgår från det nybyggda Ängegärde, där du arbetar i moderna och funktionella lokaler. Arbetet utförs främst med bil, men cykel finns som komplement. Verksamheten kännetecknas av god sammanhållning, erfarna kollegor och ett nära samarbete i teamet.
Vi arbetar aktivt med digitalisering, välfärdsteknik och teamarbete för att skapa trygghet och kvalitet för brukarna. Allt arbete genomsyras av den nationella värdegrunden och ett hälsofrämjande synsätt.
Tjänsten består av två delar, arbete som undersköterska i hemtjänsten och planeraruppdrag. Arbetstiden fördelas ungefär lika mellan arbete ute i verksamheten och med planering, fördelningen kan variera utifrån verksamhetens behov. Arbetstiden är 37h/vecka med tjänstgöring varannan helg.
Välkommen till hemtjänsten Västra centrum/Munkegärde!Dina arbetsuppgifter
I den här tjänsten kombinerar du praktiskt arbete i vård och omsorg med ett administrativt planeraruppdrag. Du får en bred roll där du både arbetar nära brukarna och bidrar till verksamhetens planering och struktur.
Som undersköterska i hemtjänsten kommer du att:
Ge stöd i det dagliga livet
Hjälpa med personlig omvårdnad, social samvaro och aktiviteter
Utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter
Hjälpa till med hushållssysslor (städ, tvätt, måltider)
Stötta brukare med veckoinköp via iPad
Arbeta självständigt ute i samhället, främst med bil
Du arbetar nära brukarna och skapar trygghet, förtroende och kontinuitet. Du möter människor med olika behov och personligheter och du har ett engagerat team bakom dig som stöttar.
I planeraruppdraget kommer du att:
Samarbeta med koordinatorn.
Planera ut brukarinsatser i planeringssystemet TES.
Lägga frånvaro/mertid i Time Care.
Boka vikarier i Time care pool.
Administrativt arbete i Treserva.
Planeraruppdraget kräver struktur, helhetssyn och god förmåga att prioritera. Du är en viktig del av att skapa ett fungerande flöde i verksamheten.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är utbildad undersköterska.
Erfarenhet av administrativt arbete inom vård och omsorg.
Erfarenhet av att ha arbetat med korttidsrekrytering.
B-körkort.
Goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
Du ska vara intresserad av att arbeta med utveckling och förändring, ha god samarbetsförmåga, initiativförmåga samt kunna arbeta självständigt. Eftersom du kommer ha kontakt med flera professioner ser vi gärna att du är strukturerad och trivs med att arbeta i varierande arbetsuppgifter.
Det är viktigt att du har en positiv människosyn, ett stort engagemang, ansvarskänsla och sätter brukarnas individuella behov i fokus. Vi söker dig som tror på alla människors lika värde och rättigheter. Är du dessutom en person som gärna delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter samtidigt som du är öppen för att lära dig av andra så ser vi att det här är ett uppdrag för dig.
Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta med insatsplanering i TES.
Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper.
Urval sker löpande så ansök redan idag.
Välkommen med din ansökan!Övrig information
Ansökan tas endast emot digitalt via kungalv.varbi.com
Betyg/intyg lämnas på begäran eller vid en eventuell intervju.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten ej behöver tas i anspråk av befintlig personal på grund av övertalighet eller annan orsak.
Urvalsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
Vi använder oss av digitala verktyg och i arbetet kan du komma att behöva använda dig av e-legitimation.
Innan eventuell anställning kräver vi att giltigt identitetskort där medborgarskap framgår samt giltigt arbetstillstånd uppvisas.
Provanställning kan komma tillämpas enligt kollektivavtal.
Registerkontroll genomförs för de tjänster där detta krävs enligt lag.
Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta rekryteringsansvarig för hantering av din ansökan.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Kungälvs kommun har upphandlade avtal.
Testning kan förekomma i rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kungälvs kommun
442 30 KUNGÄLV
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kungälv
