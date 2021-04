Undersköterska med kunskap inom demens - Helsingborgs kommun - Apotekarjobb i Helsingborg

Om arbetsplatsenPå vård- och omsorgsförvaltningen arbetar vi med människor. Riktiga människor. Människor som, precis som du, lever livet. Vi är cirka 3000 medarbetare - från undersköterskor, sjuksköterskor och arbetsterapeuter till ekonomer, utredare och biståndshandläggare som på olika sätt bidrar till att stadens äldre och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett rikt och självständigt liv.Har du ett brinnande intresse och särskild kunskap inom demens? Då är det dig vi söker!Nu är vi i uppstarten av vår nya omvårdnadsutredningsavdelning på Lundhagens vårdboende som är till för personer med särskilt svåra demensdiagnoser. Här har du möjligheten att få vara med från början.Lundhagen är en Silviacertifierad enhet och är ett trivsamt boende i Kattarp, strax utanför Helsingborg. Boendet har 40 lägenheter fördelade på 4 flyglar.Vill du vara med och göra skillnad? Välkommen med din ansökan redan idag!2021-04-07Som undersköterska hos oss arbetar du med att möjliggöra för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt.I arbetet som undersköterska kommer du, i nära samarbete med dina kollegor, bland annat att arbeta med att kartlägga svårigheterna hos personerna som bor på avdelningen genom aktivt omsorgsarbete i kombination med sjukvårdsinsatser. Målet är att hitta åtgärder som ger personen möjlighet till en så bra vardag som möjligt för att sedan kunna planera en flytt till en avdelning där personen fortsatt får den vård och omsorg som behövs.Du utför även sedvanliga undersköterskeuppgifter och genomföra insatser gällande omsorg, vård och service som exempelvis stöd vid måltider, social närvaro med mera. Du skapar förutsättningar för en god livskvalité och en meningsfull tillvaro för de boende.Andra arbetsuppgifter är dokumentation enligt gällande lagstiftning samt kontaktmannaskap.Vi erbjuder dig ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete med möjligheter till egen utveckling. Arbetsplatsen är rökfri och hälsomedveten. Som anställd får du ett friskvårdsbidrag på 3000 kronor per år samt tillgång till en förmånsportal fylld med förmåner och erbjudanden. Vi tillämpar önskad sysselsättningsgrad, vilket innebär att du bestämmer hur många procent du vill arbeta.Vi söker dig som har ett genuint intresse för att arbeta med människor med kognitiv svikt och möter varje individ utifrån deras behov och önskemål. Du har ett stort intresse för demensvård och det är viktigt för dig att fortsätta att vidareutvecklas inom området. Du är mycket trygg i din dokumentationskunskap då detta är en viktig del i ditt uppdrag.Du är en god kollega med ett positivt synsätt som har förmågan att bemöta personer på ett professionellt sätt. Du har en hög samarbetsförmåga, är flexibel, stresstålig, ansvarsfull och lojal.För att gå vidare i rekryteringsprocessen behöver duvara utbildad undersköterskaha grundläggande datorkunskaper och dokumentationsvanaha goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.Det är meriterande och viktigt för oss om du har erfarenhet av att ha arbetat på en demensavdelning eller Stjärnmärkt/Silivacertifierad enhet. Det är även meriterande om du är administratör i Senior Alert eller BPSD.Vi ser gärna att du berättar om din erfarenhet gällande demensvård i ditt personliga brev.Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Övrig informationSista dag att ansöka är 2021-04-21Anställningsform: TillsvidareanställningOmfattning: Önskad sysselsättningsgradTillträdesdatum: 2021-08-15Antal tjänster: 9 tjänster för dag- och kvällstjänstgöring samt 7 nattjänsterHelsingborgs stad arbetar mot diskriminering och för främjande av alla människors lika rättigheter och möjligheter. Sökande oavsett bakgrund är välkomna att söka till Helsingborgs stad.Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.Innan möjlig anställning kommer en bakgrundskontroll ske. Övrig informationSista dag att ansöka är 2021-04-21Anställningsform: TillsvidareanställningOmfattning: Önskad sysselsättningsgradTillträdesdatum: 2021-08-15Antal tjänster: 9 tjänster för dag- och kvällstjänstgöring samt 7 nattjänsterHelsingborgs stad arbetar mot diskriminering och för främjande av alla människors lika rättigheter och möjligheter. Sökande oavsett bakgrund är välkomna att söka till Helsingborgs stad.Tjänsten tillsätts under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk för redan tillsvidareanställda medarbetare.Innan möjlig anställning kommer en bakgrundskontroll ske. I de fall där kontroll av utdrag ur belastningsregister är lagstadgat kommer även detta att genomföras.För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Helsingborgs stad använder vi rekryteringsverktyget ReachMee. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via ReachMee genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken.Fackliga företrädare