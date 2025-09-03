Undersköterska Kväll Hägersten
Hemstyrkan i Stockholm AB / Undersköterskejobb / Stockholm Visa alla undersköterskejobb i Stockholm
2025-09-03
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hemstyrkan i Stockholm AB i Stockholm
Hemstyrkan är en av de första hemtjänsterna i Stockholm
Hemstyrkan bedriver idag hemtjänst i 10 av 11 stadsdelar i Stockholms Stad. Vi bedriver hemtjänst dygnet runt och har idag 4 verksamheter belägna i Råcksta(Bromma), Axelsberg(Hägersten), Hammarbyhöjden(Johanneshov) Hjorthagen (Hjorthagen). Vi har kollektivavtal och företaget står för arbetskläder under arbetstiden.
Vårt största fokus är att få en välmående personalgrupp med fungerande scheman och hög trivsel. Med hög trivsel på arbetsplatsen och en god stämning bland kollegor och chefer så sprider vi glädjen ut till våra brukare och ger kvalitet i äldreomsorgen.
Lite av fördelarna med att arbeta hos oss är:
Vi sätter ditt välmående högst! Vi arbetar i mindre grupper med närvarande chefer och arbetar inte med delade turer. Hos oss finns möjligheten att arbeta måndag till fredag, både dagtid och kvällstid.
Vi tror att eget ansvar är nyckeln till en god arbetsmiljö och hög kvalitet. Vi har fungerande kontaktmannaskap där du går till brukarna, du är kontaktperson till de dagar du arbetar. Varje dag och varje besök ser olika ut, vi arbetar med människor och måste kunna utforma dagen efter kunden och personalen. Här tror vi på att du är den bästa lösningen för det.
Vi har ett närvarande ledarskap. På varje enhet finns närvarande ledarskap i form av arbetsledare och chef. Arbetsledaren har god kännedom för området, bra kontakt med både brukare och anhöriga. Vi arbetar tillsammans med personalen och tror att lösningen till en bra hemtjänst är samarbete. Vi är prestigelösa och vid frånvaro av medarbetare hoppar vi in och hjälper till i mån av tid.
Din roll
Vi söker dig som är Undersköterska och tillsammans med dina kollegor vill göra skillnad i vardagen så att våra brukare kan på ett tryggt sätt bo kvar i deras hem.
ditt arbete ska genomsyras av omtanke, kvalitet och närvarande.
Dina arbetsuppgifter hos oss kommer att vara utförande av omsorgsinsatser och serviceinsatser i våra kunders hem. I tjänsten ingår kontaktmannaskap och i viss mån medverkande vid vårdplaneringar.
Vi ställer höga krav på social dokumentation
Arbetstiden är: 16.00-22.00
Schemat är ett 2 veckors schema
med arbete varannan helg
Tjänsten är en tillsvidare anställning som startar med 6 månaders provanställning
Tjänsten är på ca 75-80% med möjlighet att jobba extra vid behov
Kvalifikationer:
Skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen som Undersköterska
Manuellt B-körkort och vana av bilkörning
Har känsla för service, ansvarstagande och har ett helhetsperspektiv
Kunna bemöta människor i olika situationer i livet på ett professionellt och respektfullt sätt
Stresstålig och lugn
God förmåga av Svenska i både tal och skrift
Goda kunskaper i matlagning och hemmets skötsel Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
E-post: sandra.lindlof@hemstyrkan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kväll". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hemstyrkan i Stockholm AB
(org.nr 556817-6589)
Kinmanssonsvägen 43 (visa karta
)
129 38 HÄGERSTEN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Söderort Väst Kontakt
Sandra Lindlöf sandra.lindlof@hemstyrkan.se Jobbnummer
9490391