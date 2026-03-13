Undersköterska Korttidspoolen (intern annons)
Smedjebackens kommun / Undersköterskejobb / Smedjebacken Visa alla undersköterskejobb i Smedjebacken
2026-03-13
, Ludvika
, Fagersta
, Norberg
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Smedjebackens kommun i Smedjebacken
, Ludvika
eller i hela Sverige
Smedjebackens kommun ligger naturskönt vid starten av Strömsholms kanal och erbjuder en unik kombination av landsbygdens lugn och närhet till både storstad och naturupplevelser. Här finns goda möjligheter för dig som vill arbeta och bo i en inspirerande och växande miljö, där samhällsutveckling och hållbarhet är i fokus. Med en stark gemenskap, ett rikt kulturutbud och vacker natur erbjuder Smedjebacken både en trivsam arbetsplats och en plats att växa och trivas på. Välkommen att bli en del av oss!
Välkommen till Smedjebackens kommun!
Våra styrkor är prestigelöshet, dialog och korta beslutsvägar. Som medarbetare hos oss blir du en viktig samhällsbyggare, någon som gör skillnad. Vi är övertygade om att vi tillsammans kan leva upp till vår värdegrund där välkomnande, engagemang, trygghet och framtidstro är ledord. Smedjebacken erbjuder bra boende och våra många föreningar, eldsjälar och entreprenörer bidrar till livskvalitet, sammanhållning och levande traditioner i hela kommunen.
Korttidspoolen
Vi är idag en poolgrupp på 15 undersköterskor som arbetar mot alla våra verksamheter inom äldreomsorg och LSS och ser till att verksamheterna får den personal som krävs för att dagarna ska fungera på arbetsplatserna. Vi söker dig som tycker om utmaningar och som vill vara på olika arbetsplatser där den ena dagen aldrig är den andra lik.
Vi erbjuder dig en plats i en arbetsgrupp som består av manliga och kvinnliga medarbetare i olika åldrar, med en varm gemenskap och bred kunskap. Du kommer få möjlighet att arbeta i omsorgens olika verksamheter och skaffa dig massor av erfarenhet.Publiceringsdatum2026-03-13Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna varierar beroende på vilken verksamhet du är på för dagen.
Vanliga insatser är:
• Omvårdnad personlig hygien, handel, städ, tvätt, social samvaro m.m.
• Du kommer handha larmtelefon i vissa fall, hjälpa till med planering av arbetet och dokumentera.
Dagens arbete kan alltid förändras under ett arbetspass så flexibilitet är av stor vikt.
Du kommer även att genomgå utbildning och prov i läkemedelshantering och insulin för att kunna ge detta.
Tjänsten innefattar dag/kväll, ev. natt och varannan helg.Kvalifikationer
• Utbildad undersköterska.
• Har B-körkort och tillgång till bil.
• Du ska behärska svenska språket i tal och skrift.
• Du bör ha god datavana.
Meriterande:
• Tidigare erfarenhet av arbete inom vården är meriterande.
• Erfarenhet av att arbeta med personer som har kognitiv svikt.
• Utbildning inom demensvård, som specialistundersköterska eller på KY utbildning är meriterande.
• Har du tidigare erfarenhet av Life Care, BPSD och Senior alert är detta en fördel.
Internt sökanden som uppfyller kvalifikationerna har företräde.Dina personliga egenskaper
• Vi söker dig som har lätt för att ställa om efter ändrade omständigheter.
• Du har förmågan att sätta dig in i någon annans perspektiv eller situation utan att ta över personens känslor.
• Du lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
• I stressade situationer behåller du lugnet, är stabil och fokuserar på lösningar.
• En viktig egenskap är att kunna se den enskilde personens behov och förutsättningar och agera därefter.
• Du är professionell i mötet med brukarna och anhöriga samt respekterar personens självständighet, integritet och värdighet.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper som samarbetsförmåga, ansvarskänsla och förmåga till självständigt arbete.
Betyg, meriter och referenser ska läggas med i ansökan.
Intervjuer sker löpande.
Vi kommer att kräva ut ett utdrag från belastningsregistret från Polisen i samband med ev. anställning.
Vi erbjuder
Vi erbjuder en arbetsplats i en välkomnande kommun med engagemang, trygghet och framtidstro. Vi tror på dialogen som verktyg för utveckling och värnar om korta beslutsvägar och prestigelöst förhållningssätt. Arbetsmiljöarbetet står i fokus där målsättningen är att arbetslivet ska vara hållbart, hälsosamt och tryggt
för alla medarbetare. På Smedjebackens kommuns hemsida kan du läsa vidare om de förmåner vi erbjuder.
Vi undanber oss vänligt men bestämt all kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringsprocessen då urval av rekryteringskanaler redan bestämts för denna rekrytering.
På Smedjebackens kommuns hemsida kan du läsa hur vi hanterar dina personuppgifter enligt GDPR. All rekrytering sker digitalt och via vår externa länk till rekryteringssystemet Webcruiter. Vid problem av registrering av CV, var god kontakta Webcruiter support.
Om du har skyddade personuppgifter, kontakta personalavdelningen genom kommunens växel på telefon 0240-660 000 så får du hjälp med din ansökan.
Varmt välkommen med din ansökan!
Kontaktinformation
Johanna Flyckt, Enhetschef, 0240-66 03 20, johanna.flyckt@smedjebacken.se
Carina Marklund, Bemanningsadmin, 0240-66 02 05, carina.marklund@smedjebacken.se
Annelie Vadling, Ombud Kommunal, 010-44 28 179, annelie.vadling@smedjebacken.se
Arbetsplats
Johan Ahlbäcks plats 7
777 81 Smedjebacken Ersättning
. Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "5096636288". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Smedjebackens kommun
(org.nr 212000-2205), http://www.smedjebacken.se Arbetsplats
Bemanning och pool Kontakt
Bemanningsadmin
Carina Marklund carina.marklund@smedjebacken.se 0240-66 02 05 Jobbnummer
9796505