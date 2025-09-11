Undersköterska, hemtjänst Hammarstrand
2025-09-11
Tycker du också om närhet och gemenskap? Som när man tilltalar varandra med förnamn, och när alla använder samma fikarum och kaffekoppar. Och tycker du också om trygghet och frihet? Som när man är sedd och bekräftad, men har så högt i tak så att man kan prova sina vingar ibland. Det gör vi.
Hitta hem till oss som Undersköterska med placeringsort i Hammarstrand!
Ibland säger man att saker inte är hela världen. Men för den som behöver hjälp i sin vardag är det verkligen hela världen att vården och omsorgen fungerar. Där kan du bli den eftersökta pusselbiten som gör bilden komplett. Eller en hörnbit som stagar upp. Förutom vården består vår familj på Stöd- och omsorgsavdelningen av LSS, kostenheten, Arbetsmarknad och Integration (AMI) samt Individ- och familjeomsorg (IFO).
Hemvården Hammarstrand är en trygg och bra arbetsplats med frihet under ansvar och fantastiska kollegor. Vi utför vård och omsorg för äldre och funktionsnedsatta i Hammarstrands område och verksamheten är alltid i drift, dygnet runt, året runt. Vårt upptagningsområde är centrala Hammarstrand och kringliggande byar som gränsar mot Stuguns- och Bispgårdens områden. Vi har totalt ca 120st vårdtagare med varierande insatser och vårdbehov, där de dagliga besöken är ungefär 60st olika vårdtagare. Personalgruppen består av 27st fastanställda och några vikarier. Inom hemvården möter du många människor med mer eller mindre komplexa livssituationer att hantera och då är stödet från kollegorna a och o. Hos oss är du en i gänget och trivsel på jobbet är viktigt, likaså en god sammanhållning.Publiceringsdatum2025-09-11Arbetsuppgifter
Har du ett genuint intresse för att arbeta med människor? Då har vi ett arbete för dig som undersköterska i Hemtjänsten Stugun/Hammarstrand/Bispgården
I arbetet är det viktigt att du har en förmåga att se varje persons behov, är noggrann och tar ansvar. Du tycker om att arbeta med äldre människor, har en hög empatisk förmåga, är lyhörd, har ett gott bemötande och bra samarbetsförmåga.
Som undersköterska inom hemtjänsten ger du omsorg, hjälp och stöd till brukarna utifrån deras individuella behov samt skapar en meningsfull vardag. I arbetet ingår både medicinska och rehabiliterande insatser som utförs på delegering av legitimerad personal. Du arbetar direkt i brukarnas hem och måste därför kunna fatta självständiga beslut och vara lösningsfokuserad.
För att möta framtidens utmaningar arbetar vi i Ragunda med att implementera/utveckla välfärdstekniska lösningar inom vården. Detta är viktigt för att förbättra kvalitén på vårt arbete samt öka självständigheten och stärka självkänslan för dem vi är till för.
Arbetstiderna är varierande med tjänstgöring enligt schema, dag, kväll och helg. Ragunda kommun tillämpar flexibel arbetstid med hjälp av schemaverktyget Time Care MultiAccess.Kvalifikationer
Vi söker dig som har undersköterskeutbildning.
Tjänsten kräver att du har B-körkort.
I arbetet med våra brukare är ett värdigt bemötande och ett varmt intresse för arbete med människor mycket viktigt. Vi vill att du har en positiv grundsyn, god samarbetsförmåga samt är ansvarskännande. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Det är ett krav att du kan förstå och göra dig förstådd på svenska på så sätt att du kan kommunicera med brukare, anhöriga och personal. Det är även viktigt att du har datavana och kan uttrycka dig väl i skrift då dokumentation är en viktig del av arbetet. Samt tekniks kompetens för att sköta vårdteknik.
Det är meriterande om du har erfarenhet från tidigare arbete inom hemtjänst.
ÖVRIGT
Hitta hem till oss!
Att hitta hem till sig själv är väl det vi alla vill. Men vad ingår i känslan hem? Närhet till jobbet? Känslan av att göra skillnad? Skidspåret runt knuten? Kanske har ditt hem faktiskt bytt plats. Kanske ligger det någon annanstans. Kanske hittar du det här i Ragunda kommun!
Ragunda kommun ligger i östra Jämtland, och gränsar mot bland andra Sollefteå, Sundsvalls och Östersunds kommuner. Vi är drygt 5000 invånare fördelade på ett 40-tal byar, samt de tre tätorterna Bispgården, Hammarstrand och Stugun som alla ligger längs Indalsälven. I öster ligger bebyggelsen koncentrerad till älvdalen, medan den västra delen även bjuder ett skogsland som genomströmmas av den Natura 2000-klassade Ammerån.
Nyfiken på Ragunda? https://ragundadalen.se/ragundadalen/hitta-hem.html
Nyfiken på jobb? https://www.ragunda.se/kommunochpolitik/jobbahososs.1235.html
