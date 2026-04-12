Undersköterska Hemtjänst
2026-04-12
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
Vi söker undersköterskor/vårdbiträden till hemtjänsten
Vill du arbeta med människor och göra skillnad i vardagen?
Svensk Omtanke söker nu engagerade medarbetare till vår hemtjänstverksamhet.Publiceringsdatum2026-04-12Om företaget
Svensk Omtanke är ett hemtjänstföretag som arbetar med fokus på trygghet, kvalitet och respekt. Vårt mål är att våra kunder ska kunna leva ett självständigt och värdigt liv i sina egna hem.
Vårt kontor är beläget i Göteborgs kommun (Askim) men arbetet sker inom Mölndals kommun. Om tjänsten
Som medarbetare inom hemtjänsten ger du stöd och omsorg till våra kunder i deras hem.
Arbetet kan vara förlagt dag, kväll och helg.
Kvalifikationer / Krav
B-körkort (krav)
Utbildning inom hälso- och sjukvården, exempelvis undersköterska, eller motsvarande erfarenhet är mycket meriterande
Erfarenhet av arbete inom hemtjänst eller äldreomsorg är mycket meriterande
Goda kunskaper i svenska i tal och skrift
Förmåga att arbeta självständigt och ansvarsfullt
Ett empatiskt och professionellt bemötande
Vi erbjuder
Ett meningsfullt och varierande arbete
Trygga anställningsvillkor enligt kollektivavtal
Introduktion och stöd i arbetet
Möjlighet till kompetensutveckling
Ett engagerat och stöttande arbetslag
Anställningsform: Behovsanställning
Tillträde: Enligt överenskommelseSå ansöker du
Skicka din ansökan med CV och personligt brev till info@svenskomtanke.se
.
Urval sker löpande.
Välkommen med din ansökan till Svensk Omtanke Hemtjänst!
Sista dag att ansöka är 2026-05-12
Vi tar emot ansökningar genom e-post
E-post: info@svenskomtanke.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Jobbansökan hemtjänst". Arbetsgivare Svensk Omtanke AB
(org.nr 559118-0111), https://www.svenskomtanke.se/
Sisjö Kullegata 6 (visa karta
)
436 32 ASKIM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verksamhetschef
Stefan Svensson stefan.svensson@svenskomtanke.se 0760251410 Jobbnummer
