Undersköterska/Boendeassistent till hemtjänsten, Roma
Region Gotland / Undersköterskejobb / Gotland Visa alla undersköterskejobb i Gotland
2026-03-08
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gotland i Gotland
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Hemtjänsten mellersta Gotland
Hos oss i hemtjänsten i mellersta Gotland utgår vi från Roma samhälle och ger stöd till brukare i Roma med omnejd samt på Östergarnslandet.
Med Gotlands natur som närmaste granne arbetar vi för att skapa trygghet och en meningsfull vardag för dem vi är till för.
Vi är cirka 30 medarbetare fördelade på två arbetsgrupper som samarbetar nära och fungerar som ett gemensamt team. Hos oss finns en blandning av åldrar och erfarenheter, och vårt arbetssätt präglas av glädje, värme och omtanke. Vi samarbetar både inom verksamheten och med andra hemtjänstgrupper i området.
Nu söker vi tre boendeassistenter/undersköterskor som vill bli en del av vårt team!Publiceringsdatum2026-03-08Arbetsuppgifter
Som undersköterska/boendeassistent kommer du bland annat att:
skapa trygghet och ge stöd till brukarna tillsammans med kollegor
hjälpa, motivera och stötta brukare med omvårdnadsinsatser utifrån individuella behov och önskemål
utföra personlig omvårdnad samt medicinska insatser på delegation av legitimerad personal
ansvara för matlagning, ledsagning, inköp, städning och tvätt
arbeta utifrån individanpassade genomförandeplaner och dokumentera med brukaren i centrum
som boendeassistent stötta i uppdraget kring omsorgskontakten utan huvudansvar
som undersköterska ha uppdrag som fast omsorgskontakt/kontaktman
samarbeta dagligen med hemsjukvård, rehab, biståndshandläggare och andra hemtjänstgrupper
använda digitala planeringsverktyg i det dagliga arbetet
arbeta flexibelt mellan våra två team vid behov
Arbetstiden följer ett grundschema med dag- och kvällspass samt arbete varannan helg.
Vem är du?
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och har rätt att använda den skyddade yrkestiteln, alternativt att du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023. För tjänsten som boendeassistent krävs ingen formell utbildning, men erfarenhet inom vård och omsorg är meriterande. B-körkort är ett krav.
Som person är du trygg, självgående och serviceinriktad. Du kommunicerar tydligt, har hög social kompetens och bygger goda relationer med brukare och kollegor. Du är flexibel, empatisk och kan snabbt anpassa ditt förhållningssätt efter olika individers behov och situationer. Du har helhetssyn, arbetar strukturerat både självständigt och i team samt har en problemlösande och analytisk förmåga.
I enlighet med språkkrav i verksamheten behöver du behärska svenska väl i tal och skrift för att säkerställa trygg omsorg samt god och korrekt dokumentation.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas, klicka på länken för att beställa: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Intervjuer sker löpande - varmt välkommen med din ansökan!
Om socialförvaltningen
Som en del av Region Gotland arbetar vi på socialförvaltningen med sociala insatser som rådgivning, stöd och behandling. Våra verksamhetsområden är socialtjänst, hemsjukvård, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Dygnet runt möter vi människor i alla åldrar och med olika behov; barn, familjer, vuxna och äldre. Tillsammans möjliggör vi goda förutsättningar till vård, stöd och service genom hela livet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att ingen medarbetare med företrädesrätt gör anspråk på den.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/282". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hemtjänsten mellersta Gotland Kontakt
Matilda Hägg Struwe, rekryterare 0498-203574 Jobbnummer
9783412