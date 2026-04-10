Undersköterska/boendeassistent Roma äldreboende
Region Gotland / Undersköterskejobb / Gotland Visa alla undersköterskejobb i Gotland
2026-04-10
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gotland i Gotland
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Roma äldreboende
På Gotland finns tio särskilda boenden på sex orter där vi tillsammans arbetar för att ge äldre en trygg och meningsfull vardag dygnet runt. I team med undersköterskor, boendeassistenter och sjuksköterskor sätter vi alltid brukaren i centrum och arbetar utifrån vår värdegrund: förtroende, omtanke och delaktighet.
Roma äldreboende ligger på mellersta Gotland, cirka två mil från Visby. Här finns 50 lägenheter, varav 10 med demensinriktning, i en modern och trivsam miljö. Vi är omkring 60 engagerade medarbetare som tillsammans skapar en arbetsplats fylld av kunskap, värme och arbetsglädje.
Nu söker vi nya kollegor, både till vår Silviacertifierade demensavdelning och till våra somatiska avdelningar, som vill vara med och göra skillnad! Hos oss får du möjlighet till kompetensutveckling, friskvård och ett meningsfullt arbete varje dag.Publiceringsdatum2026-04-10Arbetsuppgifter
I rollen arbetar du med omvårdnads- och serviceinsatser utifrån arbetssättet Individens behov i centrum (IBIC). Vårt fokus är att skapa trygghet och en meningsfull vardag för varje boende, med respekt för individuella behov, förutsättningar och önskemål.
Arbetsuppgifterna omfattar bland annat personlig omvårdnad, delegerade HSL-insatser, kontakt med anhöriga, hushållssysslor och att planera och genomföra aktiviteter utifrån den enskildes behov.
I uppdraget ingår även kontaktmannaskap, arbete med genomförandeplaner, dokumentation samt viss administration. Du arbetar i team och har ett nära samarbete med enhetschef, sjuksköterska och rehabpersonal.
Tjänsten innebär arbete enligt grundschema med dag- och kvällspass samt arbete varannan helg.
Vem är du?
Vi söker främst dig som är utbildad undersköterska, gärna med erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen. För att anställas som undersköterska krävs att du har rätt att använda den skyddade yrkestiteln enligt gällande regler.
Söker du som boendeassistent är det meriterande med någon form av utbildning med inriktning mot vård och omsorg, exempelvis vårdbiträde. Du ska ha arbetat inom omvårdnadsyrket och/eller äldreomsorgen tidigare.
Du trivs med att arbeta både självständigt och i team, tar initiativ och omsätter idéer i praktiken. Som person är du serviceinriktad, strukturerad och trygg i din yrkesroll.
Du behärskar svenska väl i tal och skrift, eftersom både kommunikation och dokumentation sker på svenska. Du är lyhörd, anpassar din kommunikation efter mottagaren och har en stark empatisk förmåga. Hos oss står alltid de boendes behov i centrum.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet enligt beskrivna kompetenser.
Intervjuer sker löpande så varmt välkommen med din ansök redan idag!
Om socialförvaltningen
Som en del av Region Gotland arbetar vi på socialförvaltningen med sociala insatser som rådgivning, stöd och behandling. Våra verksamhetsområden är socialtjänst, hemsjukvård, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Dygnet runt möter vi människor i alla åldrar och med olika behov; barn, familjer, vuxna och äldre. Tillsammans möjliggör vi goda förutsättningar till vård, stöd och service genom hela livet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att ingen medarbetare med företrädesrätt gör anspråk på den.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803), http://www.gotland.se/ledigajobb
Visborgsallén 19 (visa karta
)
621 81 VISBY Arbetsplats
Visby Kontakt
enhetschef
Jenny Lindgren 0498-204446
9847403