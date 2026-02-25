Undersköterska, Bemanningsservice, Umeå
2026-02-25
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Bemanningsservice är en del i Region Västerbottens serviceverksamhet vars huvuduppgift är att erbjuda och utveckla värdeskapande servicetjänster med fokus på ständiga förbättringar för ökad kundnytta. Verksamheten är en viktig möjliggörare för Västerbottningens resa genom vårdprocessen.
Vi erbjuden kompetenta undersköterskor/skötare till vårdavdelningar, mottagningar och hälsocentraler främst med inriktning att täcka korttidsfrånvaro. Bemanningsservice har idag ca 35 anställda undersköterskor/skötare/patientstödjare och en bemanningsassistent.
Bemanningsservice växer och söker nu en till undersköterska för att förstärka vårt team, med arbetstiden förlagd dag/kväll enligt rullande schema. Helgtjänstgöring ingår i tjänsten.Publiceringsdatum2026-02-25Arbetsuppgifter
Som undersköterska hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga.
Du ansvarar för patientens omvårdnad och du tar del i allt från ADL till såromläggningar, provtagningar, cirkulationskontroller, skötsel av dränage, trakeostomi och katetrar. Tillsammans med dina kollegor på avdelningen kommer du att identifiera risker, bedöma, övervaka, åtgärda och utvärdera patienters olika omvårdnadsbehov.
Du har ett nära samarbete med sjuksköterskor och läkare där du ingår som en viktig del av teamet runt patienten och anhöriga. Som undersköterska hos oss kommer du att ha stora möjligheter att bidra till en trygg patientvård, egen kompetensutveckling och lärande i vardagen. Du kommer att arbeta på flera olika avdelningar. Vi bemannar både somatiken och psykiatrin.Kvalifikationer
Vi söker en erfaren undersköterska som har läst akutvårdskursen och är trygg i sin yrkesroll. Eftersom undersköterska från och med den 1 juli 2023 är en skyddad titel behöver du uppvisa intyg från Socialstyrelsen, alternativt omfattas av övergångsbestämmelserna.Några års erfarenhet från sjukhusvård ser vi som meriterande. Goda muntliga och skriftliga kunskaper i det svenska språket krävs för att kunna leverera den vård som förväntas. För att du ska trivas hos oss är det viktigt att du klarar av och uppskattar variation i arbetet.
Inom bemanningsservice har vi ett tydligt kundfokus och du kommer därför att arbeta på många olika avdelningar. Då det är våra kunders behov som styr efterfrågan så kommer du i din roll att regelbundet skolas in på fler avdelningar för att bredda din kompetens. Du kommer även i din tur att bidra med din kunskap ute på de avdelningar där du blir bokad. Att vilja utvecklas och regelbundet fördjupa sina kunskaper är något som vi på Bemanningsservice värnar om.
Vi vill hitta dig som person är lyhörd och empatisk gentemot kunderna, patienterna och dina kollegor. God samarbetsförmåga är viktigt, och att du tycker det är spännande att regelbundet möta nya människor och knyta nya kontakter.
Arbetstiden för den här tjänsten är förlagd till dag, kväll och helg på ett rullande schema.
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C307985". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Digitalisering och Service Västerbotten Kontakt
Sektionschef
Matilda Johansson matilda.johansson@regionvasterbotten.se 0702230944 Jobbnummer
9762090