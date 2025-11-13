Undersköterska/Bemanningsassistent till BUP Heldygnsvård
2025-11-13
Vill du vara del i en verksamhet som gör skillnad för barn och ungdomar? BUP Heldygnsvård söker en bemanningsassistent som ska arbeta för en effektiv bemanning på en av våra fyra heldygnsvårdsenheter inom BUP Stockholm.
BUP:s heldygnsvård består av tre vårdavdelningar och en akutenhet. Enheterna erbjuder vård till barn och ungdomar upp till 17 år med komplicerade psykiatriska tillstånd som är i behov av en kort tids intensifierad vård. Vården bedrivs enligt HSL och LPT och präglas av en helhetssyn där såväl psykiatriska som psykologiska samt sociala faktorer är av betydelse för diagnostik och behandling.
I syfte att få en effektiv bemanning söker vi nu en undersköterska som bemanningsassistent. Du brinner för ordning och reda samt tycker om att ha kontakt med såväl chefer som medarbetare. Du kommer att arbeta i nära samarbete med den biträdande enhetschefen i syfte att tillgodose en stabil och trygg bemanning och därmed bidra till en bra vård för våra patienter.
Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att du ska se till att den lång- och kortsiktiga bemanningen på enheten är god. Du ska säkerställa att samtliga arbetspass är rätt bemannade, med såväl ordinarie som timanställd personal. Det innebär att du ska ha en överblick över bemanningen på enheten och tillsätta resurser efter behov, t ex genom att boka in timanställda.
Du ska också administrera de timanställda i Heroma, liksom hantera andra ärenden i systemet, såsom scheman, byten, stämplingar, rapportera övertid m m.
Övriga administrativa uppgifter kan förekomma.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har undersköterskeutbildning och erfarenhet av administrativt arbete. Tidigare arbete med Heroma eller bemanning inom hälso- och sjukvården är meriterande. Dina personliga egenskaper
Du som söker ska ha en god samarbetsförmåga och vara flexibel och serviceinriktad. Då arbetet stundtals är krävande behöver du vara strukturerad och stresstålig
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vi erbjuder
BUP skapar goda förutsättningar för att du ska utvecklas och bli riktigt bra inom din profession. Som medarbetare har du förmåner såsom fri offentlig sjukvård, tjänstepension samt möjlighet till löneväxling. Vi erbjuder också flexibla arbetstider och friskvårdsersättning (5 000 kr per år).
Vi ser fram emot din ansökan!

Om företaget
BUP Heldygnsvård är en del av BUP Stockholm. BUP Stockholm erbjuder specialiserad psykiatrisk vård för barn och ungdomar från 0 till 17 år inom Stockholms län. Vi är en del av Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) som är en vårdgivare inom Region Stockholm. Tillsammans är vi cirka 1 000 anställda som varje år möter drygt 22 000 barn, ungdomar och deras familjer.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
