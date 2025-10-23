Undersköterska
2025-10-23
Markaryds kommun är en naturnära och välskött, småländsk gränsbygd, här växer och utvecklas människor och företag i en kreativ och hållbar miljö.
Vårt uppdrag är att skapa goda förutsättningar för alla medborgare, besökare och näringsidkare i vår kommun. Samverkan med den ideella sektorn och näringslivet är således en viktig del av vårt utvecklingsarbete.
Som arbetsgivare vill vi se och ta vara på möjligheter. Det skapar potential att bygga och utveckla kommunen tillsammans, för det är just tillsammans som vi gör varandra bättre. Engagemang, tillit, tillsammans - det är vår värdegrund och den tar vi på stort allvar. Hos oss finner du kompetenta och engagerade kollegor och chefer. Som vår medarbetare tror vi på dig, stöttar dig i ditt uppdrag och välkomnar dig att bli en del av en positiv gemenskap.Publiceringsdatum2025-10-23Dina arbetsuppgifter
Som undersköterska i Markaryds kommun kommer du arbeta för att vårdtagaren ska få en trygg och meningsfull tillvaro med god känsla av sammanhang med gott bemötande. Du kommer sträva efter att vårdtagarna får sitt självbestämmande och sin integritet respekterad, samt individuellt anpassad omsorg och omvårdnad. Ett arbete där din insats har betydelse för andra människor.Kvalifikationer
Du har undersköterskeutbildning via omvårdnadsprogrammet, eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete inom äldreomsorg.
Det är naturligt för dig att dokumentera i verksamhetssystem, samt att du har en god kommunikationsförmåga, både muntligt och skriftligt.
Du är öppen och nyfiken för fortsatt lärande och har en helhetssyn präglad av ett salutogent och professionellt förhållningssätt.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid i Markaryds kommun med tillträde snarast.
Inom vård och omsorg i Markaryds kommun arbetar vi med Heltid som norm, ett arbete som är under pågående process. Alla medarbetare inom vård och omsorg i Markaryds kommun har rätt till heltid om så önskas. Individuell lönesättning tillämpas.
Sista ansökningsdag är 2025-11-16. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under rekryteringen så vänta inte med din ansökan!
Markaryds kommun i södra Småland på gränsen till Skåne är en välskött kommun med god ekonomi. Lånefinansieringsgraden är låg och bland annat har medel avsatts som fullt ut täcker kommunens framtida pensionskostnader. Markaryds kommun ligger i toppen i Svenskt näringslivs undersökning om landets bästa företagsklimat. I Markaryd arbetar vi med ett tydligt medborgarperspektiv och samverkar i stor utsträckning tillsammans med den ideella sektorn och näringslivet i vårt utvecklingsarbete. Ersättning
