Undersköterska
2025-09-23
Operation- och Intensivvårdsavdelningen, Höglandssjukhuset, Eksjö
Är du undersköterska och vill arbeta i en tekniktät miljö och med fokus på patientens omvårdnad? Då är jobbet som undersköterska på operationscentralen något för dig!
Rollen som Undersköterska
Huvudarbetsuppgiften är omvårdnad av patienter före, under och efter operation. I den ingår att bistå operations- och anestesi sjuksköterskan under ingreppet, förbereda/avveckla operationssalen gemensamt med sjuksköterskor, bland annat assistera vid uppkoppling av all medicinsk apparatur, logga in och förbereda digitala system inför ett ingrepp, ta emot patienter i preoparean mm.
Tjänsten gäller en tillsvidare anställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse.
Din blivande arbetsplats
Operations- och intensivvårdskliniken är en av Höglandssjukhusets största kliniker med cirka 200 medarbetare inom intensivvård, anestesi, operationssjukvård, dagkirurgisk verksamhet, sterilteknisk verksamhet och vårdadministration. Vår ambition är att vara en klinik i framkant och ett föredöme när det gäller kvalitet och arbetsmiljö. Områden vi arbetar aktivt med är arbetsmiljö, rekrytering och patientsäkerhet. Vår klinik har flyttat in i nya fräscha lokaler och vi är nu en av Sveriges mest moderna operations och intensivvårdsklinik.Vi har ett patientcentrerat arbetssätt och har både kompetens och möjlighet att fokusera på en patient åt gången. En god upplevelse för patienten i en svår situation är vårt fokus. Av stor vikt för oss är att patienterna på vår klinik ska få rätt vård och behandling i rätt tid utifrån sina behov.Publiceringsdatum2025-09-23Profil
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och vill arbeta tillsammans med vårt härliga arbetslag. Vi ser gärna att du har erfarenhet från operationsavdelning och/eller erfarenhet från vårdavdelning inom somatisk vård. Ett rutin ingrepp kan snabbt förändras till en akut situation vilket ställer krav på att snabbt kunna ställa om till ändrade omständigheter. Du behöver kunna behålla ditt lugn, vara stabil och kontrollerad i pressade situationer. Det är viktigt att du kan arbeta bra tillsammans med andra människor och se din roll i arbetsgruppen. Du måste kunna bemöta patienten på ett sådant sätt att patienten känner sig trygg under ingreppet.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig arbetsplats med en spännande kombination av omvårdnad, hög teknologisk utrustning och teamarbete då vi alla tillsammans arbetar för att ge den bästa möjligt vård till våra patienter. Ett arbete där inflytande, delaktighet och arbetsglädje är en del av vår vardag. Varierande arbetsuppgifter där du ständigt lär dig nya saker. Du kommer arbeta i en utvecklande arbetsmiljö där du får använda hela din kompetens. Hos oss arbetar du i team som inkluderar många professioner. Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta vårdenhetschef Annika Delin på tel. 010-243 10 33 eller vårdenhetschef Julia Sällberg på tel. 010 243 10 34 .
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 2025-09-30. Välkommen med din ansökan.
Urval och intervjuer sker löpande så skicka in din ansökan redan idag!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Ersättning
Fast lön. Kollektivavtal finns. Så ansöker du
