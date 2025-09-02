Undersköterska
Närhälsan erbjuder nära primärvård av högsta kvalitet. Med hundratals mottagningar i Västra Götaland finns vi nära invånarna genom hela livet och gör skillnad för deras hälsa. Vi tar vara på dig och erbjuder utveckling genom hela yrkeslivet.Publiceringsdatum2025-09-02Om företaget
Närakuten Östra sjukhuset har funnits sedan november 2017.
Uppdraget omfattar att ta hand om patienter som har akuta vårdbehov som inte kan anstå men som inte har behov av akutsjukhusets fulla resurser. Vi tar emot ortopedi-, kirurgi- och medicinpatienter från både barn- och vuxensidan.
Närakuten har öppet, 8-22 årets alla dagar.
Vi är en arbetsgrupp bestående av totalt 30 medarbetare som har ett gott klimat. Vi har stort fokus på kompetensutveckling, bland annat genom utbildningar för våra undersköterskor för att stärka dem i sin roll. Enheten är liten och yrkesgrupperna jobbar nära varandra vilket också leder till ökad kompetens inom flera områden.
Läs gärna mer om de fördelar och förmåner vi erbjuder i Närhälsan: Länk till vår hemsida
Om arbetet
Dina arbetsuppgifter på Närakuten är varierande där patienten står i fokus. Arbetet består bland annat av provtagning och kontroller, att assistera läkare vid sårskador och enklare ingrepp samt utföra vanligt förekommande undersökningar, så som blodtrycksmätning och EKG-undersökning. Även arbetsområden som såromläggningar, suturtagning och gipsningar ingår.
Du kommer arbeta såväl självständigt som i team med övriga personalkategorier på Närakuten. Vi arbetar i journalsystemet Asynja Visph.
Om dig
Du har dokumenterad utbildning till undersköterska.
Du har tidigare erfarenhet av arbete på vårdcentral, alternativt arbete på vårdavdelning eller inom akutsjukvård.
Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete med såromläggning, suturtagning, blodtrycksmätning och att gipsa.
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga och är flexibel i ditt sätt att arbeta. Arbetsbelastningen är varierande och stundvis hög, det är därför viktigt att du har en god förmåga att prioritera bland dina arbetsuppgifter. Ett professionellt arbetssätt och ett gott bemötande gentemot kunder, patienter och kollegor är en självklarhet för dig. Vi ser även att du lever upp till Närhälsans kärnvärden: Pålitlig, Omtänksam och Nytänkande.
Tjänsten innefattar dag, kväll och helgtjänstgöringÖvrig information
Intervjuer sker löpande.
Den 1 juli 2023 blev undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du behöver ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. På Socialstyrelsens hemsida kan du läsa mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor - där framgår också vilka övergångsregler som gäller: https://legitimation.socialstyrelsen.se/underskoterska-blir-en-skyddad-yrkestitel/
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
