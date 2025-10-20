Underrättelseoperatör till Frivården Mälardalen
Kriminalvården växer - vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu fler medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott - att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.
Läs mer om frivården Västerås verksamhet på vår hemsida: https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-och-kontakta/verksamhet/frivardskontor/vasteras/#verksamhet
Kriminalvården, Region Mitt har verksamhet i Uppland, Södermanland, Västmanland, Värmland och Närke. Verksamhetsområdet Frivården Mälardalen består av frivårdskontor i Uppsala, Nyköping, Västerås och Eskilstuna och vi söker nu en underrättelseoperatör till F Mälardalen. Du kommer att få möjligheten att välja placeringsort i Västerås eller Eskilstuna.
Resor mellan kontoren förekommer regelbundet.Publiceringsdatum2025-10-20Arbetsuppgifter
I aktuell tjänst som underrättelseoperatör handlar arbetsuppgifterna i huvudsak om att inom underrättelsecykeln arbeta i syfte att förbättra bedömningen av klienter ur risk- och säkerhetssynpunkt samt att stötta säkerhetsarbetet inom frivården. Du ansvarar för underrättelsearbetet inom Frivården Mälardalen samt stödjer i delar av andra frivårdskontor i Region Mitt. Arbetet innebär tjänsteresor, främst inom verksamhetsområdet. Placeringsort för denna tjänst är Västerås eller Eskilstuna.
I uppgifterna ingår att bidra till att underrättelsearbetet integreras i verksamheten, så att det utvecklar det lokala säkerhetsarbetet och ökar kvaliteten i klientarbetet. Du behöver kunna arbeta med ditt eget ansvarsområde, men samtidigt bidra till helheten på arbetsplatsen och till ett bra samarbete. För det behöver du ha en god kommunikativ och social förmåga. I arbetet ingår även extern samverkan med andra myndigheter.
Du kommer att arbeta med såväl lokalt som regionalt och centralt formulerade uppdrag. Du ska på ett aktivt och självständigt sätt producera underrättelserapporter, tillgodose det lokala behovet av operativ underrättelseverksamhet samt stödja den centrala underrättelsefunktionen. Du kommer att ha ett särskilt uppdrag att upparbeta underrättelsearbetet i frivården.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en god analytisk förmåga med intresse och engagemang för informationssäkerhet samt säkerhets- och underrättelsefrågor. Du är självgående och arbetar uthålligt för att uppnå önskat resultat och dina beslut grundas på korrekta avvägningar. Du har god samarbetsförmåga och förstår vikten av goda yrkesmässiga relationer i alla sammanhang. Du agerar alltid med verksamhetens bästa i fokus.
Vi söker dig som har:
* Fullständig gymnasieskolekompetens i form av slutbetyg eller gymnasieexamen.
* Relevant flerårig arbetslivserfarenhet.
* Mycket god förmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.
* God datavana och IT-kunskap.
* B-körkort.
Det är meriterande om du har:
* Relevant högskoleutbildning företrädesvis inom statskunskap, beteendevetenskap, juridik eller pedagogik.
* Utbildning inom underrättelseverksamhet.
* Välmeriterad tjänstgöring inom en underrättelsefunktion.
* Erfarenhet från Kriminalvårdens verksamhet eller från annan del av rättsväsendet.
* Erfarenhet av intern och extern samverkan samt god kännedom om samverkande myndigheters uppdrag.
* Särskilt meriterande är erfarenhet av arbete i relationsdatabaser.
* Goda kunskaper i engelska språket.
* Övriga språkkunskaper.
Vi förutsätter att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på människans vilja och förmåga att utvecklas. Du är medveten om och har förståelse för hur bakgrund, kultur och grupptillhörighet påverkar dig själv och andra. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
ÖVRIGT
För att bli aktuell för anställning inom Kriminalvården krävs att du motsvarar högt ställda krav gällande lämplighet, omdöme, säkerhets- och sekretessmedvetande och att du följer gällande lagar. Det innebär att du står upp för demokratiska värderingar och den statliga värdegrund som gäller för Kriminalvårdens verksamhet.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. För att arbeta hos oss behöver du genomgå en säkerhetsprövning i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning innefattande en säkerhetsprövningsintervju med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas. Vid säkerhetsprövningen utreds du som person, din bakgrund och dina relationer ur ett säkerhetsperspektiv. Du behöver vara svensk medborgare, men får gärna ha utländsk bakgrund. I samband med din anställningsintervju får du mer information om säkerhetsprövning. Läs mer om säkerhetsprövningen på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/sakerhetsprovning-vid-rekrytering/
Befattningen kan innebära krigsplacering vid Kriminalvården. Läs mer om krigsplacering på: https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/rekryteringsprocessen/krigsplacering/
Vi jobbar med löpande urval.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.
För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen.
