Underläkare Barn- och ungdomskliniken
2025-09-18
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
, Essunga
, Vänersborg
, Lilla Edet
, Grästorp
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
Beskrivning
Barn- och ungdomskliniken i NU-sjukvården är en av landets största och består av 2 vårdavdelningar, en neonatal avdelning och en storbarnsavdelning.
Kliniken bedriver mottagningsverksamhet både på Uddevalla sjukhus och NÄL. Akut jourverksamhet bedrivs på NÄL. Vi har specialister inom samtliga barnmedicinska grenspecialiteter och hos oss får du cirka 35 kollegor. Vi arbetar med stor bredd inom barnmedicin. På NU-sjukvårdens förlossningsenhet förlöser man mödrar från vecka 28 vars barn kan följas upp till 18 års ålder.
Vi har ca 3000 förlossningar och ca 15 000 öppenvårdsbesök per år.
På storbarnsavdelningen vårdar vi barn enligt Children center konceptet, med både barn inom barnmedicin och från andra specialiteter.
Om tjänsten
Du kommer att arbeta som underläkare på Barn- och Ungdomskliniken, till en början som ett vikariat på sex månader, med möjlighet till efterföljande ST-tjänst
Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare och har ett intresse för barn- och ungdomsmedicin. Tidigare erfarenhet av arbete inom barn- och ungdomsmedicin är meriterande. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vi ser gärna att du har god samarbetsförmåga, gott kliniskt omdöme och du kan bidra med engagemang.
Övrigt
Intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
Vid tillsättning av tjänst inom Barn- och ungdomskliniken begär vi alltid utdrag ur Misstanke- och belastningsregistret. Denna förfrågan sköts av arbetsgivaren.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten kan komma att placeras i säkerhetsklass. Det innebär att säkerhetsprövning och registerkontroll kan komma att genomföras i enlighet med bestämmelser i säkerhetsskyddslagen före anställning.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
