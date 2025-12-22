Underhållstekniker till VA Ledningsnät
2025-12-22
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
Vill du arbeta med en samhällsviktig roll på en varierande och utvecklande arbetsplats? Nu har du möjligheten att söka rollen som underhållstekniker hos oss!
Rollen som underhållstekniker
Som underhållstekniker på Ledningsnät hos oss är dina huvudsakliga arbetsuppgifter planerat och avhjälpande underhåll av ledningsnätet med tillhörande VA-anläggningar.
Detta omfattar bland annat tillsyn, felsökning, inventering, reparationsarbeten och att bygga servisledningar till nya kunder. Arbetet utförs enskilt eller tillsammans med medarbetare på Vakin och anlitade entreprenörer.
Du kommer även att delta i utvecklingen av rutiner inom arbetsområdet. Beredskapstjänstgöring kan ingå i befattningen.Publiceringsdatum2025-12-22Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har en gymnasial utbildning inom bygg och anläggning alternativt arbetslivserfarenhet som bedöms likvärdig. Du har erfarenhet av mark och anläggningsarbete eller likvärdigt arbete och grundläggande datorkunskaper. Du har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift samt körkort B. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet av VA-rörläggning samt gått utbildning i säker schakt eller arbete på väg och har BE-körkort.
För att lyckas i rollen krävs en god samarbetsförmåga då du kommer arbeta tätt tillsammans med olika kollegor på Vakin. Som person tar du gärna egna initiativ i ditt arbete, kan anpassa dig till förändrade omständigheter och har tålamod i ditt arbete. Du följer angivna rutiner och arbetssätt för att värna om en trygg och säker arbetsmiljö för både dig och dina kollegor.
Vad vi kan erbjuda dig
Vakin är en trygg och stabil arbetsplats med många förmåner och utvecklingsmöjligheter, allt för att du ska trivas och växa hos oss. Vi erbjuder kompetensutveckling i form av utbildningar och lärande i arbetet. Vi har ett aktivt kunskapsutbyte inom Vakin och i nätverk med kollegor runt om i landet.
På Vakin har vi förmåner som underlättar för dig att få balans mellan arbete och fritid. Du har ett arbetstidskonto för ledighet utöver din semester och arbetstidsförkortning under sommarmånaderna. Vår personalförening har ett brett utbud av aktiviteter för en trivsam och frisk arbetsplats där vi möts över avdelningarna. Vi har ett friskvårdsfokus med hälsocoach, pass på arbetstid, friskvårdstimme och ett generöst friskvårdsbidrag.
Övrig information
Tjänsten avser en tillsvidaretjänst på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Vi kan komma att tillämpa provanställning.
Då vi är en samhällsviktig verksamhet krävs en godkänd säkerhetsprövning för att få tillträda tjänsten på en del befattningar. Som ett led i vårt säkerhetsarbete kommer slutkandidat i de befattningarna att efter sitt godkännande omfattas av en bakgrundskontroll samt säkerhetsintervju.
Mer information om Vakin hittar du https://www.vakin.se/omvakin.4.71c1e048182ec6b2167407d.html
Välkommen med din ansökan!
Vi är Vakin
Vakin (Vatten- och Avfallskompetens i Norr AB) är ett kommunalt bolag som ägs av Umeå, Vindeln och Nordmalings kommun. Vårt uppdrag är att leverera dricksvatten, rena avloppsvatten och ta hand om hushållens avfallsresurser. För att lyckas med detta behöver vi ha en hög kompetens och samverka för en hållbar utveckling i regionen. Tillsammans bygger vi det hållbara samhället! Ersättning
