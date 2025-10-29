Underhållstekniker till Jernbro
2025-10-29
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
, Värnamo
, Skövde
, Borås
, Skara
Gillar du att skruva, felsöka och få saker att fungera igen?
Är du den som alltid har undrat "hur funkar det här egentligen?" och inte är rädd för att ta isär något för att ta reda på svaret? Då kan du vara precis den vi letar efter!
Hos oss kallas den här rollen internt för en "1-minutare" för du är den som är först på plats när något stannar i produktionen. Den som snabbt rycker in, felsöker, löser problemet och får allt att snurra igen. Kort sagt: vår och kundens vardagshjälte.
Om rollen
Som underhållstekniker hos oss på Jernbro kommer du att arbeta på plats hos vår kund i deras produktion. Du blir en viktig del av teamet som ser till att maskiner och utrustning fungerar som de ska.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
• Akut och avhjälpande underhåll
• Förebyggande underhåll
• Felsökning och reparationer
• Kontakt med operatörer och produktion vid driftstopp
Arbetet sker i tvåskift.
Vi söker dig som:
• Har ett tekniskt intresse och gillar att meka, skruva och lösa problem
• Är nyfiken, positiv och stresstålig, en person som trivs när det händer saker
• Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift (det behövs i kommunikationen med produktionen)
• Gärna har en gymnasieutbildning inom teknik, industri, fordon, el eller liknande
Det viktigaste för oss är inte hur länge du har jobbat, utan att du har driv, nyfikenhet och ett genuint teknikintresse.
Kanske har du skruvat med motorer, fixat mopeden, byggt om något i garaget eller bara alltid gillat att förstå hur saker fungerar.
Vi erbjuder
• En trygg anställning i ett företag som värdesätter din insats
• En varierande vardag med mycket eget ansvar
• Möjlighet att utvecklas inom underhåll och teknik
• Känslan av att verkligen bidra, du ser till att produktionen flyter på och att allt fungerar som det ska
Bli en vardagshjälte, bli vår nästa underhållstekniker!
Urval sker löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt då tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum.
Vill du veta mer om tjänsten?
Kontakta rekryterande chef: Ivan Högstedt på telefon 010-4831223.
Välkommen med din ansökan och till ett jobb där din kompetens gör skillnad!
Observera: Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt från rekryterings och bemanningsföretag gällande denna annons. Vi hanterar rekryteringsprocessen själva.
Jernbro-koncernen är Skandinaviens ledande leverantör inom industriellt underhåll och projekt och omsätter 2,7 miljarder. Varje dag, året om, hjälper vi industrin och ägare av samhällsinfrastruktur att producera säkrare, effektivare och mer hållbart. Med djup ingenjörs- och utförarkompetens inom underhåll och övriga teknikdiscipliner som mekanik, el, automation och energi bidrar vi till utveckling och effektivisering av kundernas verksamhet och därmed också till ökad konkurrenskraft. Vi finns lokalt och nära våra kunder på omkring 35 platser, där våra 1300 anställda har specifika kunskaper om deras olika processer och utmaningar. Bland våra många kunder finns små och medelstora lokala företag och stora internationella koncerner med verksamhet inom tillverkning, fordon, gruvor, järn, stål, livsmedel, läkemedel, energi, petrokemi, kemi, papper, massa, marin samt vatten och avlopp.
I Jernbro-koncernen ingår Jernbro Industrial Services AB, Svenska GMK AB och Jernbro Industrial Services i Gällivare AB. Som en del av vårt arbete för en trygg arbetsplats kan bakgrundskontroller genomföras inför anställning.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jernbro Industrial Services AB
(org.nr 556912-0149), http://jernbro.com Körkort
