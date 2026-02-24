Underhållstekniker
Söker du ett utvecklande uppdrag där du får arbeta nära produktionen och bidra till ett underhåll av hög kvalitet? Har du ett genuint intresse för maskiner, och kunskap inom el och automation? Då kan detta vara rätt möjlighet för dig! Vi söker nu en underhållstekniker till vår kund.
Din roll
Som underhållstekniker får du en varierande roll där du arbetar med både förebyggande och avhjälpande underhåll på verksamhetens maskiner. Du ansvarar för att felsöka och åtgärda problem inom el och automation, samt lösa driftstörningar på ett självständigt sätt. I rollen arbetar du aktivt med att identifiera förbättringsåtgärder och utreder grundorsaker till uppkomna fel för att bidra till en mer stabil och effektiv produktion.
Rollen innebär ett nära samarbete med flera avdelningar i verksamheten, där du har daglig kontakt med kollegor och bidrar till ett gemensamt fokus på kvalitet och utveckling. Verksamheten präglas av tekniskt kunnande, engagemang och nytänkande, och du ges goda möjligheter att utvecklas genom varierande och utmanande arbetsuppgifter.Publiceringsdatum2026-02-24Profil
Vi söker dig som har utbildning och/eller erfarenhet inom underhåll med inriktning mot el och automation. Du är en ansvarstagande och tekniskt nyfiken person med god samarbetsförmåga och ett strukturerat arbetssätt. Du trivs med att arbeta självständigt, tar initiativ i ditt arbete och motiveras av att analysera och lösa tekniska problem. Vidare har du goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Arbetstid: SkiftgångTjänstgöringsort: OskarshamnOmfattning: Heltid
När du blir en av oss
Denna tjänst innebär att du kommer bli anställd som konsult hos oss på OnePartnerGroup och du kommer tillbringa dina arbetsdagar hos vår kund. Som konsult hos oss har du din konsultchef som stöttar dig i att lyckas och trivas. Självklart innefattas din anställning av kollektivavtal, försäkringar, tjänstepension, fackliga relationer och friskvårdsbidrag, för inget är viktigare än att du känner dig trygg med din anställning hos oss. Låt oss bli din nya kollega! Vi på OnePartnerGroup jobbar med rekrytering, bemanning och utbildning och är din bästa kollega i karriären när du söker jobb. Med lokal förankring på ett 50-tal orter, från Malmö i söder till Kalix i norr, finns vi alltid nära dig.
Vad händer när du har sökt tjänsten?
Du visar ditt intresse genom att enkelt ansöka via vår hemsida. För frågor och liknande är du välkommen att ta kontakt med Ebba Götberg på ebba.gotberg@onepartnergroup.se
. Som ett första steg kommer du kort efter du ansökt få ett sms och e-post från vår AI-kollega Sara (avsändare OnePartnerGroup/OPG) med en länk för att besvara några urvalsfrågor för tjänsten. Går du vidare i processen är kommande steg intervju, referenstagning och bakgrundskontroll. I denna process jobbar vi med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad. Din upplevelse är betydelsefull för oss och vi hoppas att du har möjlighet att svara. Gällande ansökan så sker det via annonsen på OnePartnerGroups hemsida, vi hanterar inte ansökningar via mail på grund av GDPR. Så ansöker du
